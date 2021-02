Bestandsaufnahme der besonderen Art

Hans König hat Freude am Reimen, und er sympathisiert mit „Königsblau“: Was lag da näher als ein Schalke-Gedicht?

Iserlohn. Hans König hat sich in Reimform mit der Entwicklung seines Lieblingsvereins FC Schalke 04 befasst.

Dass jemand, der über vier Jahrzehnte im Bankgeschäft tätig war, nicht unbedingt nur Zahlen im Kopf haben muss, hat Hans König in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. Nach seiner Pensionierung brachte der heute 82-Jährige eine Witze-CD heraus (Stichwort: „Königliche Witze“) sowie zwei Bücher, die sich nicht zuletzt mit seiner Branche beschäftigten.

Die Titel „Gedanken über Banken“ und „Die Ärzte und die Banken nehmen es von den Kranken“ weisen nebenbei auf ein anderes Talent hin. Auch das Reimen liegt dem Iserlohner. „Ich habe in meinem Leben viele Reden gehalten und auch oft zu runden Geburtstagen einige Verse produziert,“ schildert er die Vorgeschichte. Diesmal widmete er sich mit seiner dichterischen Ader einem sportlichen Anlass, aber absolut keinem erfreulichen. Es geht um den FC Schalke 04, dem er sich seit frühester Jugend verbunden fühlt, und dessen Niedergang bis hinunter zum aktuell letzten Platz in der Fußball-Bundesliga er in „Schalke 04: Das chaotische Auf und Ab eines Fußballclubs – „Reminiszenzen eines alten Schalke-Fans“ in Reimform beschreibt.

Das erste Schalke-Erlebnis beim Revierderby 1948

Hans König betont zwar, nie ein leidenschaftlicher Fan gewesen zu sein, der unter Niederlagen seines Lieblingsklubs massiv zu leiden hatte, aber wer wie er seit 1948 das Geschehen auf Schalke verfolgt, kann sich mit der aktuellen Situation nur schwer abfinden. Damals sah er gemeinsam mit seinem Vater sein erstes Spiel, als die Königsblauen zum Revierderby beim BVB im Stadion Rote Erde antraten. Die damalige Aufstellung hat er noch ziemlich komplett im Kopf, und er verfolgte fortan das Auf und Ab der Schalker mit großem Interesse. In der Glückauf-Kampfbahn besuchte er viele Heimspiele ebenso wie später im Parkstadion, doch in der Arena war er nur bei der Eröffnung.

Ihm langte mit der Zeit immer mehr das TV-Erlebnis, das in den letzten Jahren für einen Schalke-Anhänger nicht unbedingt vergnüglich wurde. „In der Vergangenheit sind einfach zu viele Fehler gemacht worden, für die man heute bezahlen muss,“ sagt Hans König. Er denkt an die Personalpolitik und an sehr großzügiges Geldausgeben. Er beklagt die prekäre Tabellensituation ebenso wie den erschreckenden Schuldenstand und versteht nicht, wie die Verantwortlichen den Verein so gegen die Wand fahren konnten. Hat er noch Hoffnung auf den Klassenerhalt? „Ehrlich gesagt, nein!“ Und das liegt nicht nur an den neun Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Natürlich wird im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder über die Situation auf Schalke diskutiert, und dabei kam ihm der Gedanke, seine Kritik in Reimform zu verfassen. Worauf er sich ja versteht. Rechtzeitig vor dem nächsten Revierderby gegen den BVB ist das Werk fertig geworden, und unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht: Viel Wahrheit steckt in den „Königlichen Versen“ ganz gewiss.

Reminiszenzen eines alten Schalke-Fans





Der FC Schalke 04

ein Traditionsclub hier im Revier.

Einst in der Glückauf Kampfbahn zu Haus

schrieb Fußballgeschichte über Deutschland hinaus.

Es waren viele klangvolle Namen,

die dem Verein das Gepräge gaben.





Szepan, Kuzorra, Gellesch die alten Recken

waren es, die den Schalker Kreisel entdecken.

Sie konnten Fußball zelebrieren

und die andern Vereine dominieren.

Sie alle waren vor dem Kriege

Garanten für die Schalker Siege.

Sieben deutsche Meistertitel gewann der Verein,

jedoch sollte es 1958 vorerst der letzte sein.





Die Erinnerung hieran ist längst verblasst,

doch wer sich mit der Historie befasst,

stellt fest, dass in den folgenden sechzig Jahren,

in denen Dortmund und München erfolgreich waren,

es nicht einmal wollt gelingen,

die Schale zum Schalker Markt zu bringen.





1963 war der Start in die neue Bundesliga.

Hier finden sich fünf westdeutsche Vereine wieder.

Neben Schalke spielten Dortmund, Köln, Münster und der Meidricher SV

Es spielten Libuda, Matischak und Koslowski für Königsblau.

1971 dann der erste Bundesligaskandal,

in den auch Schalke verwickelt war.

Eine Vielzahl von Spielen war manipuliert,

dafür hatten Spieler Bargeld kassiert.

Schalke verlor gegen Bielefeld

und erhielt 40.000 DM als Entgelt.





Vor Gericht hatten das acht Schalker Spieler bestritten

und sich damit in einen Meineid geritten.

Die Richter wollten den Prozess schnell beenden

und ließen es bei Geldstrafen nur bewenden.





Nach 1937 holte der Club zum zweiten Mal

im Jahr zweiundsiebzig den DFB-Pokal.

Es waren Fichtel, Fischer, Kremers und ihre Mannen,

die gegen Kaiserslautern das Endspiel gewannen.





Im Jahre 1981, 83 und 88 muss der Verein in die zweite Liga,

doch schafft man schon bald den Aufstieg wieder.

Es herrschen zuweilen chaotische Zeiten im Verein

mit Präsidentenwechseln und Streitereien.

1989 wurde Günter Eichberg Präsident,

den man später den Sonnenkönig auf Schalke nennt.

Ihm sollt es 1993 schließlich gelingen,

Assauer nach Schalke zurückzubringen.





Noch einmal erlebt Schalke eine erfolgreiche Ära

unter Assauer als Manager und Stevens als Trainer.

1997 holt der Club zum ersten Mal

unerwartet den begehrten Europapokal.

Thon, Büskens, Wilmots und so weiter

schrieben Vereinsgeschichte als Eurofighter.

Mit Spielern wie Böhme, Möller, Nemec und Sand

holten sie zweimal den Pokal zum Emscherstrand.





Zudem galt Assauers großes Bestreben,

dem Club eine neue Heimat zu geben.

Mit der Veltins Arena, man glaubt es kaum,

verwirklicht er seinen Lebenstraum.





Der Glanz vergangener Jahre ist längst verblasst,

die Führung des Clubs bei den Fans verhasst.

Misswirtschaft, Fehlentscheidungen und interne Querelen

lassen sich als Ursache nicht mehr verhehlen.

Eine verfehlte Einkaufspolitik bei Trainer und Spieler (n)

spiegelt heut der letzte Tabellenplatz wieder.





Die Verantwortlichen haben mit Geld um sich geschmissen,

wie der Sankt Nikolaus mit den Nüssen.

240 Millionen Schulden drücken heut den Verein

und es könnte durchaus möglich sein,

dass die DFL keine Lizenz erteilt,

wenn den Verein der Abstieg ereilt.





Zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Leben (s)

hat das Land NRW eine Bürgschaft gegeben.

Fünfunddreißig Millionen Euro stehn im Raum,

für Mitglieder und Fans ein Horrortraum.

Sollte es den Verantwortlichen nicht gelingen,

die Vereinsfinanzen in Ordnung zu bringen,

dann ist, was man nicht verantworten kann,

der Steuerzahler mal wieder dran.





Für all das fehlt den Mitgliedern jedes Verständnis.

Sie sehen den Club in existentieller Bedrängnis.

Das Ungemach könnte die Bosse in der nächsten HV ereilen,

wenn die Mitglieder keine Entlastung erteilen.





Und trotzdem bleibt die Zuversicht,

auch wenn so viel dagegen spricht,

dass der Verein aus eigener Kraft

den Klassenerhalt trotzdem noch schafft,

damit auch künftig von den Rängen

die Fans noch weiter singen können:

„Blau und weiß wie lieb ich Dich,

blau und weiß welch ein Trost für mich.“

Hans König