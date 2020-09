Bester Angriff gegen die beste Abwehr

Iserlohn. Fußball-Westfalenliga: FC Iserlohn empfängt Obercastrop. Dröschede will die Spitze in Hassel verteidigen.

Ausgesprochen hohe Hürden warten am vierten Spieltag auf die heimischen Fußball-Westfalenligisten. Spitzenreiter Dröschede fährt zum ungeschlagenen Tabellensiebten YEG Hassel, der FCI empfängt den Dritten Obercastrop.

FC Iserlohn - SV Wacker Obercastrop.„Das dürfte ein interessantes Spiel werden“, verweist Trainer Max Borchmann auf die Tatsache, dass die beste Offensive auf die stärkste Abwehr trifft. Der Aufsteiger hat nämlich bisher noch kein Gegentor kassiert und mit seinen zwei selbst erzielten Treffern schon sieben Punkte geholt. Der FCI-Coach verweist auf einen in der Regel sehr tief verteidigenden und bestens organisierten Gegner, der auch reichlich Routine einbringen kann. Sechs Spieler haben schließlich schon Oberliga- und Regionalligaerfahrung sammeln können.

„Wir werden viel Geduld haben müssen“, sagt Borchmann, der mit seinem Team natürlich als erstes gegen Obercastrop treffen will. Entscheidend wird nach seiner Überzeugung sein, wie viele Bälle man in den gegnerischen Strafraum bekommt. „Wenn wir nur um die Box herumspielen und keine guten Abschlusspositionen herausarbeiten, wird es schwierig.“ Personell ändert sich gegenüber dem Spiel bei Hagen 11 wenig. Allerdings ist Keeper Daniel Dreesen angeschlagen, und Jan Bröckers fällt wegen einer Oberschenkelzerrung zusätzlich aus.

Rasenplatzpremiere erfordert eine andere Taktik

YEG Hassel - Borussia Dröschede. Das Kellerkind der letzten Serie hat sich gut entwickelt, in Bövinghausen und Wanne Remis gespielt und Neheim mit drei Toren in den Schlussminuten 4:2 geschlagen. „Das ist ein technisch versierter Gegner, der in der Defensive diszipliniert spielt und einen klaren Matchplan verfolgt“, spricht Trainer Dragan Petkovic mit Respekt von den Gelsenkirchenern. Seine Borussia muss mit dem ungewohnten Rasenplatz klar kommen und deshalb eine andere Marschroute wählen als in den ersten Spielen.

„Mit Flachpässen werden wir nicht wie gewohnt operieren können“, meint Petkovic und hat seiner Mannschaft eingeimpft, weniger Fehler im Aufbau zu machen als in den letzten Partien und schnell das Mittelfeld zu überbrücken. „Dann können wir unsere Geschwindigkeitsvorteile nutzen.“ Personell und taktisch wird er Änderungen vornehmen und hat wegen des gut gefüllten Kaders viele Optionen.

Für Petkovic wird der Tagesform seiner Angreifer entscheidende Bedeutung zukommen. „Wir werden garantiert nicht so viele Torchancen haben wie zuletzt, so dass es auf die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss ankommt.“ Eines ist aber auch klar: Die Spitze wollen die Dröscheder unbedingt verteidigen.