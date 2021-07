Heimisches Fußball-Bezirksligatrio geht leer aus

Iserlohn. Testspiele: SC Hennen unterliegt Ligarivalen Schwerte, Kalthof und der ASSV patzen gegen A-Ligisten.

Nach Deilinghofen/Sundwig am Samstag waren drei weitere heimische Fußball-Bezirksligisten am Sonntag im Testspieleinsatz. Dabei gab es allerdings keinerlei Erfolgserlebnisse.

SC Hennen - ETuS Schwerte 0:2 (0:0). Marvin Horn, sportlicher Leiter des SC Hennen, der Trainer Sascha Engelberg vertrat, nahm kein Blatt vor den Mund: „Diese Niederlage war mehr als unnötig. Wir haben reihenweise gute Einschussmöglichkeiten ausgelassen, und hätten daher das Spiel gewinnen müssen.“ Und weiter: „Ich erwarte von einigen Spielern, dass sie auch individuell durch Läufe noch an sich arbeiten. Der eine oder andere machte in konditioneller Hinsicht einen platten Eindruck.“

Da wäre es wohl besser gewesen, wenn die Platzbesitzer vorgelegt hätten. Insbesondere im ersten Durchgang waren im Duell zweier Bezirksligisten die Hennener klar überlegen. Yasar (7.), Alpdag (17.) und Moder (22.) verpassten es in aussichtsreicher Position, Gästekeeper Hedtheyer zu überwinden. Auf der Gegenseite zeichnete sich SC-Torwart Drews gegen Kinach (24.) aus. Bis zum Seitenwechsel hätten die Hausherren in Front liegen müssen, Finkhaus zeigte aber zweimal Nerven (36., 38.). Beim zweiten Mal hatte ihn Yasar eigentlich mustergültig angespielt, aber der Ball landete nicht im Netz.

Die Umstellungen im Kader, die auch durch einige Ausfälle zustande kamen, wollte Horn nicht als Ausrede für die nicht vorhandene Chancenauswertung gelten lassen. Nach dem Wechsel witterten die „Eisenbahner“ dann Morgenluft. Gleich die erste Möglichkeit führte zu einem Treffer, nachdem sich Kinach energisch durchgesetzt hatte (53.). Aber binnen vier Minuten hätte der SC die Partie drehen können. Erneut war es Finkhaus, der kein Zielwasser getrunken hatte und frei stehend am Tor vorbei schoss. Kurz darauf hätte Alpdag besser quer gelegt, als selbst draufzuhalten (56.). Nach einer Stunde ließ Yasar eine weitere gute Möglichkeit ungenutzt, und damit hatten die Hennener ihr Pulver verschossen.

Sawatzki hatte kurz vor der zweiten Trinkpause Pech, als er nur den Innenpfosten traf und den zweiten Treffer für das Haberschuss-Team verpasste. Doch die Gäste kontrollierten nun klar Ball und Gegner, und Yilmaz setzte schließlich auch den Schlusspunkt (66.).

SC Hennen: Drews (46. Chamdin), Becker, Onisimov (46. Pohlmann), K. Rudzinski, Alpdag, Batze, Bühren, M. Rudzinski, Finkhaus, Moder (46. Blumberg), Yasar.

Kalthofer bei Olympos im Angriff viel zu harmlos

Olympos Menden - SSV Kalthof 2:0 (1:0). Mike Lenzen, der Trainer Evangelos Vasileiou vertrat, hatte nach der 0:2-Niederlage beim klassentieferen A-Ligisten nicht viel Positives zu berichten: „Wir waren insgesamt zu harmlos. Wahrscheinlich hat die harte Trainingswoche ihre Spuren hinterlassen. Anders lässt sich die Spielweise unserer Mannschaft kaum erklären“, ärgerte sich der Torwart ein wenig über das ineffektive Spiel.

Nach einer halben Stunde waren die Mendener in Front gegangen. Danach verpufften die Angriffe der Gäste an der sicher stehenden Deckung von Olympos. „Abgesehen von ein paar Distanzschüssen, die allerdings für wenig Gefahr sorgten, lief in der Offensive wenig zusammen“, so Lenzen. Die einzige echte Torchance besaß Schwab, der das Aluminium traf (65.). Mit zunehmender Spieldauer setzte Olympos mehr und mehr auf Konter. Einer davon führte zum Endstand (85.).

SSV Kalthof: Lenzen, Kaczmarek; Tekin, Ditz, Serter, Schwab, Rudi, Schulz, Serter, Okumak, Chobot, Kapkov, di Giulio, Sarikaya, Solga.

ASSV gegen SG Hemer nur zu Beginn auf Augenhöhe

ASSV Letmathe - SG Hemer 1:5 (1:2). Ein Ausrufezeichen setzte der ambitionierte A-Ligist bei den klassenhöheren Letmathern. „Das Ergebnis ist zweitrangig, wir wollen die Mannschaft fit bekommen und Erkenntnisse in den Tests sammeln“, bleibt SG-Trainer Ramazan Ceylan bescheiden. Allenfalls in der Anfangsphase verlief die Partie ausgeglichen. „Da war es“, so ASSV-Coach Marco Winner, „ein Spiel auf Augenhöhe.“ Danach habe seine Elf oft falsche Entscheidungen getroffen, zudem sei der Kader recht ausgedünnt. „Viele Akteure sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, einige mussten trotz muskulärer Probleme spielen“, verwies er auf die knapp besetzte Ersatzbank.

Mit einem Doppelpack brachte Rudi die Gäste in Führung (30./34.). Kurz vor der Pause verkürzte Mokhtari, und nach Wiederbeginn hatte der ASSV zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, ehe Rudi zum dritten Mal traf (63.). Aydugan (65.) und F. Sular (73.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

ASSV: Jesi; B. Steinau, Pereira (46. Plötz), L. Steinau., Schaulandt, Nicolaßen, Ioannidis (65. Rathmann), Urumis, Haarmann, Mokhtari, Oltersdorf.

Hemer: Lempa; Werner (56. Varan), Neubacher, A. Sular, Meier, Roszak (56. F. Sular), Odenhausen, Münkel (46. Lamghizarti), Aydugan, Huth (56. Albrecht), Rudi.

