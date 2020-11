Bis zum 4. Dezember muss die 5000 stehen

Sümmern. Dank „Heimatcrowd“ renovieren die SF Sümmern ihr Vereinsheim - und bringen endlich Grün ins Spiel.

Steigende Zahlen sind in diesen Zeiten nicht unbedingt ein Grund zur Sorge, zumindest nicht in Sümmern. Denn dort haben die Sportfreunde mit der Renovierung und Modernisierung ihres Vereinsheims begonnen – eine kostspielige Angelegenheit, erst recht für einen Verein, der momentan nicht mit Einnahmen durch Eintrittsgelder oder den Verkauf von Speisen und Getränken rechnen kann.

Deswegen sammelt der Verein, zu dessen Aushängeschildern die in der Fußball-Kreisliga A spielenden Männer und die Frauen aus der Bezirksliga gehören, Spenden. Dabei helfen die Heimatzeitung und der Heimatversorger mit. Die „Heimatcrowd“ macht’s möglich. Durch sie wird jede Spende über zehn Euro oder mehr automatisch um einen weiteren Zehner erhöht. 5000 Euro sollen, nein, müssen bis Freitag, 4. Dezember zusammenkommen. Andernfalls geht das gespendete Geld an die Gönner zurück.

Bisher schon 150 zahlende Unterstützer registriert

Am Bixterhauser Hellweg, wo das Vereinsheim Herzstück der Garant-Personal-Arena ist, herrscht Optimismus. Vor einer Woche lagen 3250 Euro auf dem Spendenkonto, daraus sind bis Dienstag 3755 Euro geworden. Es fehlen also noch 1245 Euro. Dafür haben bislang 150 zahlende Unterstützer gesorgt.

„Daran sieht man, welchen Stellenwert der Verein hat“, lobt Patrick Schwarz, der für die Stadtwerke das Projekt „Heimatcrowd“ leitet. Er denkt aber nicht nur an die Geldgeber, sondern an alle, die die Werbetrommel gerührt haben. „Die Mädchen des Vereins sind zum Beispiel durchs Dorf gelaufen und haben Flyer verteilt.“ Mit Schwarz sind Dennis Betzinger, der dem erweiterten Vorstand der Sportfreunde angehört und gemeinsam mit Steven Krieg das Damenteam trainiert, sowie Jugendleiter Roland Schnick auf die „Baustelle“ gekommen. Sie warben für das Ziel, das Vereinsheim wieder zum Schönsten seiner Art in ganz Iserlohn zu machen. Dabei ist die gute Stube der Sportfreunde erst elf Jahre alt, es wurde damals mit der funkelnagelneuen Sportanlage eröffnet.

„Aber es war nach dieser Zeit ziemlich abgewirtschaftet, das hier ist die erste Renovierung“, sagt Schnick. Betzinger stimmt ihm zu. „Das Mobiliar war einfach in einem gewissen Alter.“ Er war schon dabei, als das Heim dem Verein durch das Kommunale Immobilienmanagement übergeben wurde. „Man sagte uns, dass für den Unterhalt der Verein verantwortlich sei.“

Damals war alles neu und modern, aber eine Sache war den Sportfreunden ein Dorn im Auge: die Farbgebung. Alle Sümmeraner Teams spielen in Grün, aber im Vereinsheim war nicht ein Pinselstrich in dieser Farbe zu sehen. Stattdessen dominierte Gelb. Nicht nur das ändert sich jetzt. Ein Turnierkicker, ein Billardtisch, vielleicht auch noch ein Dartautomat sollen ihren Platz im modernisierten Domizil finden. „Das Vereinsheim sollte sich schon absetzen, vielleicht auch Begehrlichkeiten wecken“, sagt Betzinger. So wie alle anderen, die bei der Modernisierung Hand anlegen, weiß er einen Vorteil dieser Tage zu schätzen. „Bei laufendem Trainings- und Spielbetrieb könnten wir hier nicht arbeiten. Insofern kommt uns Corona zugute.“