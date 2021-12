Bittere Schlussphase für den HTV

Bergkamen/Iserlohn. Oberligist HTV Hemer führt mit drei Tore, verpasst dann aber wegen einer neunminütigen Angriffsflaute einen Auswärtssieg.

Der HTV Hemer hat sich in Bergkamen lange Zeit auf einem geebneten Weg zum zweiten Auswärtssieg der Saison befunden. Doch in der Schlussphase fand das Team keine Mittel gegen den 6:0-TuRa-Deckungsverbund mehr. Der HTV blieb neun Minuten ohne eigenen Treffer und verspielte so eine Drei-Tore-Führung.





Handball-Oberliga: HC TuRa Bergkamen – HTV Hemer 23:22 (10:14). HTV-Trainer Pedro Alvarez musste in dieser Partie ohne die vier Stammkräfte Jonas Brieden, Szrgyan Ilicin, Torben Voigt und Niklas Voss auskommen. Gestützt auf einen starken Abwehrblock um Routinier Bosko Bjelanovic konnte der HTV den Quartett-Ausfall zunächst kompensieren. „Der Start war gut. Die Mannschaft hat die Vorgaben umgesetzt, konzentriert gespielt“, schilderte Trainer Alvarez die Anfangsphase der Partie, in der auf beiden Seiten wenig Treffer fielen, der HTV aber mit einer Drei-Tore-Führung hervorging – 3:6 (14.).

In der Folgezeit machte das Team um Kapitän Bastian Frenzel erstmals die Erfahrung, wie schnell ein Vorsprung schwinden kann. „Einfache Fehler, unnötige Ballverluste“, analysierte Alvarez kurz und knapp, warum sein Team nur etwa sechs Minuten später zurücklag (9:7/21.). Der Coach brachte sein Team durch die Grüne Karte dann aber wieder in die Spur. Bis zur Halbzeit erarbeitete sich der HTV einen komfortablen Vier-Tore-Vorsprung und schien mit zwei schnellen Treffern nach Wiederanpfiff durch Frenzel und Yannis Spiekermann enteilen zu können – 10:16 (32.). „Die Mannschaft hat sich dann aber nicht mehr konsequent an das Konzept gehalten“, bemängelte Trainer Alvarez den zunehmenden Leichtsinn insbesondere in den Angriffsaktionen seiner Schützlinge. Logische Konsequenz: Die Gastgeber holten Treffer um Treffer auf und waren beim 18:19 (46.) wieder voll im Geschäft.

Siegtreffer für TuRa fällt kurz vor der Sirene

Ähnlich wie im ersten Abschnitt brachte Alvarez mit der Grünen Karte noch einmal merklich Struktur ins HTV-Spiel und leitete das Team auf die Siegerstraße – 19:22 (51.).

Doch in der Schlussphase folgte die bitterste Erfahrung in dieser Partie: Nach vorne ging nix mehr und unmittelbar vor dem Abschluss fehlte auch noch Glück, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Ein vom HTV-Block stark abgewehrter Ball landete direkt wieder bei TuRa-Akteur Pascal Terbeck und dieser traf kurz vor der Schlusssirene noch zum Siegtreffer.

TuRa: Banaschak, Walter; Wefing (4), Roßfeldt (2/2), Terbeck (2), Webers (1), Fülber (1), Nowaczyk (5), Trost (1), Prodehl (3), Saarbeck (4), Rotert HTV: Jurakic, Bock, A. Wizy; Luzyna (2), Trattner (3), Brückner, Bjelanovic (2), Frenzel (4/2), Ostermann (2), Beuse, Sahlmann, Schroth (1), Lübbering, Spiekermann (5), D. Wizy (3) Spielverlauf: 2:4 (12.), 9:7 (21.), 10:16 (32.), 13:18 (38.), 18:19 (46.), 19:22 (51.) Strafzeiten: 2 - 4. Thomas Rycharski (Trainer TuRa): „Ein dreckiger Sieg. Wir haben uns nicht aufgegeben, haben gekämpft. Die Moral hat gestimmt. Am Ende haben wir gewonnen, wie ist egal. Jetzt kommt die Pause. Das tut uns gut.“ Pedro Alvarez (Trainer HTV): „Wir müssen lernen, unsere Emotionen zu kontrollieren, um auswärts erfolgreich zu sein. Wir waren sechs Punkte in Führung, dann aber zu euphorisch. Viele leichte Ballverluste und schnelle Gegentore folgten und so haben wir den Gegner wieder stark gemacht. Die Niederlage ist schon sehr unglücklich, weil wir mit der letzten Aktion noch das Gegentor kassieren und das Spiel verlieren. Die Jungs waren traurig in der Kabine. Aber da müssen wir nun durch und im Training den Frust in Energie für das Spiel gegen Haltern-Sythen umwandeln.“ Nächstes Spiel: HC Haltern-Sythen, Sporthalle Schulzentrum Haltern, Samstag, 18. Dezember, 18 Uhr