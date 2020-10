Borussia fehlt das nötige Feuer

Jetzt hat es auch die Borussia erwischt. Nach einer makellosen Bilanz in den ersten vier Spielen reichte eine nur in der zweiten Halbzeit phasenweise ansprechende Leistung nicht, um gegen taktisch und körperlich starke Gäste aus Brünninghausen etwas Zählbares zu holen.





Fußball-Westfalenliga: Borussia Dröschede - FC Brünninghausen 1:3 (0:1). Spiele in der Westfalenliga sind keine Selbstläufer. Diese Erfahrung durften die Gastgeber aus dieser Partie gewinnen. Von Anfang an fehlte der Mannschaft die Portion Aggressivität, die sie zuletzt auszeichnete, aber auch der Zug zum gegnerischen Tor. Natürlich ist auch das Spiel des Aufsteigers mit taktischen Mitteln zu knacken. Und wenn das so gut gelingt wie bei den Gästen aus Dortmund, dann ist man gut beraten, die Gefahr vom eigenen Tor fernzuhalten.

Frühes Tor spielt den Gästen in die Karten

Das gelang aber nicht. Früh schoss Lötters nach einer Ecke zum 0:1 ein (8.), danach verbuchten Telschow (9./26.), erneut Lötters nach einer Ecke (24.), Gondrum (25.) und Deppe per Freistoß (40.) gute Möglichkeiten. Erst durch Urumis wurde Dröschede kurz vor der Pause gefährlich (44.). Bester Mann auf dem Feld war Keeper Heberlein.

Nach der Pause wirkte das Spiel der Gastgeber etwas engagierter. Brünninghausen kaufte der Borussia immer wieder durch eine nur unzureichend von Schiedsrichter Holz (Rheine) geahndete Härte den Schneid ab. Belohnt wurde die dennoch zu verzeichnende Steigerung der Dröscheder durch eine erste echte Chance durch Nweke (49.).

Zehn Minuten später aber schon die nächste kalte Dusche, als Gondrum nicht gestört wurde und Trawinski nur noch einzuschieben brauchte. Dieser Weckruf saß. Die Borussia wurde munterer und kombinierte sich in den Strafraum der Gäste, wo Nweke nach Slimi-Flanke zum 1:2 einköpfte (64.).

Urplötzlich waren die Gastgeber wieder im Spiel. Dzafic hatte sogar den Ausgleich vor Augen, doch er schoss zu spät und blieb an Keeper Broda hängen (69.). Auf der Gegenseite klärte Heberlein per Fußabwehr gegen den frei vor ihm auftauchenden Trawinski. Der Angreifer war es auch, der nach einem schludrigen Zuspiel eines Dröscheders die Situation als Erster erkannte und sich mit dem 3:1 für dieses Geschenk bedankte.

Wenig später hätte Nweke noch einmal für Spannung sorgen können, doch sein Abschluss nach einem stark vorgetragenen Konter landete schließlich nur am Außennetz (80.). Als wenig später K. Tekin seinen Gegenspieler festhielt, zeigte ihm Referee Holz zurecht die Ampelkarte. Es war eine von acht gelben Karten gegen die Borussia. Die immer wieder hart einsteigenden Gäste bekamen lediglich dreimal den gelben Karton unter die Nase gehalten.