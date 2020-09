Der FC Iserlohn (hier gegen Lennestadt) freut sich auf die Herausforderung in Hagen.

Fußball Borussia sieht sich nicht in Favoritenrolle

Iserlohn. Fußball-Westfalenliga: Tabellenführer FC Iserlohn muss sich beim ambitionierten Neuling Hagen 11 beweisen.

Tabellarisch gesehen fällt den beiden heimischen Fußball-Westfalenligisten FC Iserlohn und Borussia Dröschede am dritten Spieltag erneut die Favoritenrolle zu. Das hängt nicht nur mit den eigenen, makellosen Starts und den Plätzen eins und zwei zusammen, sondern auch damit, dass die Gegner SpVg. Hagen 11 (null Punkte) und Westfalia Wickede (ein Punkt) noch nicht so richtig aus den Startlöchern gekommen sind.

Borussia Dröschede - Westfalia Wickede. Dragan Petkovic, Trainer der Gastgeber, warnt davor, diesen Gegner alleine nach der Tabellenposition zu bewerten. „Ich sehe uns nicht als Favorit, Wickede ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil dieser Liga und hat deutlich mehr Erfahrung als das bei uns der Fall ist“, so der Coach, der die Spielweise der Gäste aus Dortmund als unangenehm bezeichnet.

Wickedes 2:2 gegen TopfavoritWanne ist ein Warnsignal

Aufgrund der bisher gezeigten Leistungen ist die Mannschaft des Ex-Oestrichers Marco Schott schwer einzuschätzen. Einem eher uninspirierten Auftritt zu Saisonbeginn beim 0:2 in Neheim folgte eine starke Leistung beim 2:2 gegen Titelfavorit Wanne-Eickel. Da gelang es den Wickedern hervorragend, den Spielfluss der Gäste immer wieder mit kleinen Fouls zu stören.

Vor allem die Akteure Scherff, Konya und Braja streicht Petkovic aus dem Aufgebot der Westfalia heraus. „Diese drei haben mehr Westfalenliga-Erfahrung als unser ganzer Kader zusammen“, macht er deutlich und fordert von seiner Mannschaft Leidenschaft und Kampf. „Wir müssen dagegenhalten“, führt er aus. Es wird nach seiner Ansicht nicht nur auf spielerische Elemente ankommen. Bei den Gästen sieht er eine gelungene Mischung aus jungen, hungrigen und erfahrenen Spielern.

SpVg. Hagen 11 - FC Iserlohn. Mindestens zwei Varianten sind mit Blick auf dieses Derby denkbar, das erst durch den Hagener Aufstieg am grünen Tisch realisiert wurde: Variante eins: Der FCI trifft angesichts des bisherigen Saisonverlaufs auf eingeschüchterte Gastgeber und hat leichtes Spiel. Variante zwei: Die Hagener warten mit einer Portion Wut im Bauch auf den Spitzenreiter, gegen den endlich gezeigt werden soll, was wirklich in der eigenen Mannschaft steckt.

Iserlohns Trainer Max Borchmann hält Variante zwei für realistischer. „Ich gehe davon aus, dass die sich trotzdem als Favorit sehen, sich nicht verstecken und aggressiv auftreten werden. Die Qualität bei Hagen ist ja vorhanden.“ Tatsächlich haben die Elfer Spieler in ihren Reihen, die zum Stamm jedes anderen Westfalenligateams zählen dürften.

Unzweifelhaft gilt dies für den langjährigen Dritt- und Regionalligastürmer Gaetano Manno. Bei seinem eigenen Team hat Borchmann ein gesundes Selbstvertrauen und „richtig gute Stimmung“ ausgemacht. „Für uns wird es wichtig sein, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen, uns also um Ballbesitz, Tempofußball und schnelles Umschaltspiel bemühen.“