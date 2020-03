Breitensport wichtige Säule des SC Hennen

Der SC Hennen ist der größte Sportverein im Iserlohner Norden und das Interesse der Mitglieder an ihrem Club spiegelte sich in einer regen Beteiligung auf der Jahreshauptversammlung im Martin-Luther-Haus, zu der mehr als 70 Personen erschienen.

Nach der Begrüßung durch Vorstandssprecher Georg Schebesta nahmen die Ehrungen breiten Raum ein. 38 langjährige Mitglieder waren eingeladen, ein großer Teil war auch gekommen. Gleich im Anschluss wurden weitere Auszeichnungen für besondere Verdienste vorgenommen. In deren Genuss kamen Gisela Knebel (langjährige Leiterin des Mutter-Kind-Turnens), Jörg Lindheim als nicht mehr kandidierendes Vorstandsmitglied sowie der ehemalige Fußball-Jugendvorstand mit Torsten Batze, Nicole Finkhaus und Carsten Stricker.

Breitensport-Angebot steht hoch im Kurs

Anschließend eröffnete Hella Nötting-Reimann den Reigen der Geschäftsberichte aus den Abteilungen mit dem Breitensportbereich. Hier gibt es viele Angebote. Besonders hoch im Kurs steht die Schon-Gymnastik, aber auch die Aqua-Fitness. Die war zunächst als Aqua-Zumba gestartet, darf so aber im kleinen Hennener Lehrschwimmbecken nicht mehr ausgeübt werden. Wenn in Kürze das Becken wieder zur Verfügung steht, will das Kommunale Immobilienmanagement der Stadt Iserlohn erkannt haben, dass Aqua-Zumba den Hubboden schädigt. Somit ist nur noch die gemäßigtere Fitness erlaubt. Hella Nötting-Reimann berichtete auch von der Zumba-Charity mit 100 Teilnehmern und stellte fest, dass Freizeit- und Breitensport eine wichtige Säule im SC Hennen sei.

Georg Schebesta überbrachte für die Leichtathleten die schlechte Nachricht, dass das nächste Oeke-Sportfest wegen Terminproblemen erst 2021 stattfinden wird. Christian Rabe skizzierte die Aktivitäten und Erfolge der 80 Volleyballer im Verein. Erstmals ist ein männliches U14-Team an den Start gegangen, so dass nicht nur Mädchen und Frauen in dieser Abteilung eine Heimat finden. Zudem kündigte er in bestimmten Bereichen eine Kooperation mit der DJK Sümmern an.

Mit Christian Ludolph stellte sich anschließend der neue Fußball-Jugendleiter vor. Er wies auf diverse Aktionen hin, darunter eine Fußball-Ferienschule in den Osterferien. Der SC Hennen ist derzeit in allen Nachwuchsklassen vertreten und strebt mittelfristig in den älteren Jahrgängen auch mehr als die Kreisliga an. Für die Fußball-Senioren sprach Marco Vorländer, der sich zufrieden mit dem im letzten Sommer eingeleiteten Umbruch bei erster und zweiter Mannschaft zeigte. Zu seinem Bedauern musste eine Drittvertretung in der B-Liga allerdings abgemeldet werden, was aber kein Dauerzustand bleiben soll.

Sven Schäfer, für Sponsoring zuständig, eröffnete dann ein umfangreiches Zahlenwerk, dass Kassierer Thomas Dettmer anschließend weiter präzisierte. Unter dem Strich erwirtschaftete der SC Hennen bei Einnahmen von 135.800 Euro 1310 Euro Gewinn.

Schäfer, Vorländer, Schebesta und Nötting-Reimann stellten sich in der Folge zur Wiederwahl. Für den vakanten Posten von Jörg Lindheim bewarb sich Christian Rabe, der wie alle anderen Vorstandsmitglieder ein einstimmiges Votum erhielt. Nach gut zwei Stunden war die harmonische Versammlung dieses bunten, vielschichtigen und sehr lebendigen Vereins dann beendet.

Die Jubilare – 25 Jahre: Erika Möllmann, Henrike Naumann, Anne Zänker, Anna Maria Schilken, Nadine Zenn, Ingrid Isbruch, Bärbel Szyrach, Karl-Heinz Bredlow, Lisa Düchting, Sebastian Schipper, Günter de Vries, Tobias König, Horst Reimann, Susanne Rabe, Florian Löbel, Irmgard Jentsch, Ralf Gabel, Dirk Langenschwarz, Dietmar Herrmann, Fabian Hoffmann, Fabian Marten, Nihad Melic, Tim Springer, Christiane Neumann, Philipp Kordt, Jan Zänker, Thomas Müller. – 40 Jahre: Christel Felsmann, Marie-Louise Holstein, Roswitha Schmidtmann. – 50 Jahre: Heinz-Jürgen Böhle, Peter Gerling, Michael Rochow, Rosi Sänger, Hauke Voigt, Adolf-Hermann Menze. – 70 Jahre: Friedrich Steven, Max Thiel.