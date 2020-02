Brody Sutter verlängert Vertrag bei den Roosters

Iserlohn. Der 29-jährige Kanadier ist Iserlohns bester Torschütze.

Die Iserlohn Roosters haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Brody Sutter um ein Jahr verlängert. Der Kanadier ist mit elf Toren aktuell der beste Torschütze der Sauerländer und spielt seine zweite Saison in Europa. Bereits im ersten Jahr scorte er für Vasaan Sport in Finnland zweistellig und ist auf dem besten Wege, diese Marke in der aktuellen Saison für die Roosters zu übertreffen. „Brody ist über die Saison immer besser geworden, spielt jetzt sehr konstant und hat seinen Scoringtouch gefunden. Er ist auch in Unterzahl ein wichtiger Spieler und passt als Typ hervorragend in unsere Organisation“, sagt Christian Hommel, sportliche Leiter.

Der 29-jährige Sutter kommentiert seine Vertragsverlängerung wie folgt: „Ich freue mich, auch in der nächsten Saison in Iserlohn zu spielen. Ich habe es bisher wirklich genossen, hier zu spielen und bin begeistert von der Energie und Leidenschaft, die unsere Fans in jedem Spiel in die Eishalle bringen. Gemeinsam wollen wir nächste Saison unbedingt die Play-offs erreichen.“