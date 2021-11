Bronze für Iserlohner Taekwondo-Talent

Iserlohn. Esteves-Schützling Feyyaz Gümüs ist weiter auf dem Vormarsch.

In Carlos Esteves’ Taek-wondo-Talentschmiede beim TKD Center Iserlohn arbeitet sich ein weiterer Kämpfer an absolutes Topniveau heran. Der noch in der Kadettenklasse startende 14-jährige Feyyaz Gümüs bewies es mit der Bronzemedaille bei den Dutch Open.

Rund 1600 Teilnehmer waren bei diesem Wettkampf am Start, und Esteves hatte auch einen Neuzugang ins Rennen geschickt. Der 22-jährige Anouar Chriki, der einst in Marokko in der Jugend-Nationalmannschaft stand, hat in Iserlohn ein Comeback gestartet. Er nahm bei den Senioren in der Gewichtsklasse bis 58 kg den Wettbewerb auf und stellte sich hochkarätiger internationaler Konkurrenz. Er musste sich zwar gleich in seinem ersten Kampf geschlagen geben, deutete aber sein Potenzial an. Sein Teamkollege Feyyaz Gümüs (Kadetten bis 49 kg) knüpfte dagegen in Eindhoven an seine hervorragenden Leistungen der letzten Wochen an.

Halbfinal-Niederlage erst im „Sudden Death“

Im Viertelfinale setzte er sich gegen einen dänischen Kontrahenten souverän mit 23:10 durch, ehe er im Halbfinale auf einen starken Franzosen traf, der sich später den Gesamtsieg holte. „Die Pools waren schlecht verteilt, Feyyaz hatte in seinem praktisch nur gute Gegner“, resümierte Trainer Carlos Esteves. Nach der ersten Runde lag sein Schützling mit zehn Punkten hinten, es folgte eine ausgeglichene zweite Runde, und kurz vor dem Ende der dritten betrug der Rückstand noch neun Punkte. Doch der Iserlohner drehte im Finish auf und kam noch zum 30:30.

Im „Sudden Death“ wollte er dann etwas zu viel, und der Franzose machte den entscheidenden Punkt. „Er hat sich hier glänzend verkauft, und wenn er im nächsten Jahr in die U18 aufrückt, darf man einiges von ihm erwarten“, sagt der Coach. Doch zunächst geht es am kommenden Wochenende zu den French Open, wo auch der in den Niederlanden krankheitsbedingt fehlende Laurenz Braun mit von der Partie sein wird. In Frankreich ist zudem TKD-Ass Laura Goebel im Einsatz, und zwar als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. „Für uns ist das eine gute Lösung, denn der Verein muss in diesem Falle nicht die Kosten tragen“, erläutert Carlos Esteves.

