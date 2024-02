Chancenlose Reserve des HTV nur ein Schatten der Vorwoche

Hemer Einen herben Rückschlag im Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt musste die Reserve des HTV Hemer gegen die TS Evingsen hinnehmen.

Eine enttäuschende Vorstellung bot die Reserve des HTV Hemer im Grohe-Forum gegen die TS Evingsen und verlor auch in der Höhe verdient.

Handball-Bezirksliga: HTV Hemer II - TS Evingsen 20:33 (10:19). „Meine Mannschaft war nur ein Schatten der Vorwoche bei der knappen 25:26-Niederlage in Selbecke. Heute haben schlecht angefangen und dann zu keiner Phase mehr ins Spiel gefunden“, analysierte ein frustrierter HTV-Coach Volker Isenberg nach der Schlusssirene.

Einzige HTV-Führung beim Stand von 1:0

Dessen Aussage untermauerten die Zahlen der Anfangsphase. Zwar brachte Fynn Rosier sein Team mit 1:0 in Führung – der einzigen der Gastgeber in der gesamten Partie –, doch dann brachen bei den Hemeranern alle Dämme. Die von Beginn an hellwachen Gäste erzielten sechs Treffer in Folge, wobei insbesondere zu Beginn der bullige TSE-Kreisläufer Marvin Richter die HTV-Abwehr ein ums andere Mal vor unlösbare Probleme stellte.

HTV-Angriffe häufig zu eindimensional

Volker Isenberg sah sich bereits in der sechsten Minute zu einer Auszeit gezwungen, doch die verpuffte nahezu wirkungslos. Auch in der Folge änderte sich an der Evingser Dominanz nichts. Im HTV-Angriff vermisste man jegliche Variationen. Weder über Außen noch vom Kreis ging irgendeine Gefahr aus. Stattdessen versuchten es Hemers Rückraumschützen immer wieder mit der Brechstange – und warfen eine Fahrkarte nach der anderen. Und kam doch mal ein Wurf auf das TSE-Gehäuse stand da auch noch der starke Gäste-Keeper Hoinka.

Einseitiges Geschehen auch nach dem Seitenwechsel

Dementsprechend einfach hatten es die Gäste, ihren deutlichen Vorsprung, der bis zur Halbzeit bereits auf neun Tore angewachsen war, zu behaupten. An dem einseitigen Geschehen änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht viel. Die ersten drei Treffer markierte erneut Evingsen (10:22). Es dauerte vier Minuten, ehe Nachwuchsmann Tom Hötger der erste Hemeraner Treffer gelang. Da war aber längst mehr als eine Vorentscheidung gefallen.

In der Folge verflachte die Partie zusehends. Evingsen tat jetzt nicht mehr als nötig, und an ein Aufbäumen der Gastgeber war nicht mehr zu denken. Am Ende stand eine deutliche 20:33-Niederlage des HTV, der es in dieser Form schwer haben wird, sich im Abstiegskampf erfolgreich zu behaupten.

HTV: Dünnebacke, Haberkamp, Rosier (2), M. Schulz (2), Gutschlag, Hötger (6), Isenberg (1), B. Schulz, Süß (2), Ecker (5/1 Siebenmeter), Dodt (2/1).

