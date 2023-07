Darum bleibt David Pavljak den Iserlohn Kangaroos treu

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos haben den Vertrag mit dem 19-jährigen David Pavljak um eine weitere Saison verlängert. Dafür hat der Verein gute Gründe.

Die Iserlohn Kangaroos verlängern den Vertrag mit Guard David Pavljak um ein weiteres Jahr. Der 19-jährige Iserlohner stammt aus der eigenen Jugend und gehört seit 2020 zum ProB-Kader der 2. Basketball Bundesliga. Mit der Weiterverpflichtung von Pavljak setzten die Waldstädter weiter auf ihre eigene Jugend.

Der 19-Jährige begann als Kind bei den Kangaroos mit dem Basketball und hat sich über die letzten Jahre zu einem vielversprechenden Talent auf der Guard-Position entwickelt. Insbesondere seine eiserne Arbeitsmoral und seine hartnäckige Mentalität zeichnen den eifrigen Pavljak aus. Er ist ein hochprozentiger Schütze von jenseits der Drei-Punkte-Linie, der mit seinem schnellen ersten Schritt auch per Drive zum Korb für Gefahr sorgen kann.

Intelligenter Spieler, der hart arbeitet

David Pavljak: „Der Verein hat große Ziele in Zukunft und für die kommende Saison. Dabei will ich auf jeden Fall mitwirken und meinen Beitrag zum Erfolg leisten.” Headcoach Dennis Shirvan: „Ich schätze seine klare und besonnene Art sehr. Er ist ein superintelligenter Kerl, der immer hart arbeitet und bei jeder Einheit Vollgas gibt. David hat in vielen Gesprächen gezeigt, wie sehr er sich hier durchsetzen will, und wir sind zuversichtlich, mit ihm den nächsten Schritt machen zu können. Wir sehen großes Potenzial in ihm!” Geschäftsführer Michael Dahmen: „David ist durch und durch ein Kangaroo und Iserlohner Junge, der nun in der kommenden Saison hoffentlich seine Chancen bekommen und nutzen wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass David bald einen großen Schritt nach vorne machen kann und uns viel Freude bereitet.“

