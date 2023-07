Darum war die Saison für Letmathes Turnerinnen perfekt

Letmathe. Die Kunstturnerinnen des Letmather TV blicken auf eine erfolgreiche Saison in der Bezirksliga zurück. Jetzt steht die Gauliga-Qualifikation an.

Die Kunstturnerinnen des Letmather TV blicken auf eine erfolgreiche Bezirksliga-Saison zurück, an deren Ende sich die 3. Mannschaft nach drei Siegen ungeschlagen den Gesamtsieg sicherte und die am Anfang von großem Verletzungspech geplagte 2. Mannschaft sich immerhin noch über den dritten Rang freuen durfte.

Beim Abschlusswettkampf standen die LTV-Turnerinnen Despina Segreti, Lina Russello, Valeria Spengler, Milla Sauer, Lana Schröder und Luisa Edelmann erneut ganz oben auf dem Siegertreppchen und das mit fast zehn Punkten Abstand zum zweitplatzierten Team. Für die sechs Turnerinnen heißt es am 4. November noch einmal Vollgas geben, um sich auf dem Relegationswettkampf für die nächsthöhere Gauliga 2 zu qualifizieren.

Sechs LTV-Turnerinnen unter den ersten sieben Plätzen

Beim Bezirksligafinale erturnte sich Valeria Spengler zum zweiten Mal in dieser Saison die Tageshöchstwertung. Auf den weiteren Plätzen der Einzelwertung folgten: Luisa Edelmann (3.), Despina Segreti (4.), Lana Schröder (5.), Lina Russello (6.) und Milla Sauer (7.).

Mit ihrer Bodenübung erturnte sich Despina Segreti die Höchstwertung (13,5 Punkte). Auf eine Wertung ebenfalls über 13 Punkten kamen auch Valeria Spengler (13,4) und Lina Russello (13,1). Am Sprung gelang Valeria Spengler mit 12,1 Punkten die höchste Gerätewertung, am Stufenbarren lag Lina Russello mit 12,2 Punkten als Zweite nur 0,1 Punkte hinter der Tageshöchstwertung, Luisa Edelmann kam auf 12,0 Punkte. Am Schwebebalken blieb das LTV-Trio Milla Sauer, Valeria Spengler (2. der Tageswertung an diesem Gerät) und Lana Schröder sturzfrei und wurde vom Kampfgericht dafür mit 12,2, 12,6 und 12,5 Punkten belohnt.

Neuformierte 2. Mannschaft auf Rang drei

Die aufgrund von diversen Verletzungen neu zusammengestellte 2. Mannschaft des LTV mit Karolin Esaulov, Romy Hoffmann, Angela Rudi, Enie Gerwin, Louise Wolf und Salma Taboui belegte in der Endabrechnung den dritten Platz.

Die besten LTV-Ergebnisse: Barren: Angela Rudi (1., 12,30 P.), Balken: Salma Taboui (12,2 P.); Pauline Gudd (12,1), Boden: Karolin Esaulov (13,3 P.), Pauline Gudd (12,9), Romy Hoffmann (12,7 P.), Louise Wolf (12,5), Marie Beese (12,3 P.), Enie Gerwin (11,3 P.), Sprung: Karolin Esaulov (11,0), Angela Rudi (10,7), Romy Hoffmann (10,6 P.).

