Das Comeback dauert nur vier Spiele

Neun Monate hatte er auf diesen Moment hingearbeitet. Am 20. Februar diesen Jahres war es dann soweit. Da durfte der aus Letmathe stammende Handball-Europameister Niclas Pieczkowski nach komplizierter Schulterverletzung endlich wieder in der Handball-Bundesliga für seinen Klub SC DHfK Leipzig ran. Zwar waren es beim Spiel in Magdeburg erst einmal nur wohldosierte zwei Angriffe, doch schon in den folgenden Spielen gegen Minden, bei den Rhein-Neckar Löwen und gegen Ludwigshafen wurden die Spielanteile größer.

„Ich bin so langsam wieder auf Touren gekommen“, sagt Niclas Pieczkowski über sein Comeback, das allerdings nach vier Spielen durch die Corona-Krise schon wieder unterbrochen wurde. Für den 30-Jährigen der wohl denkbar ungünstigste Zeitpunkt, denn im Sommer läuft sein Vertrag aus. Da sollte es natürlich auch darum gehen, sich für einen neuen Kontrakt zu empfehlen. Im Raum steht ein Jahresvertrag. „Derzeit können und dürfen aber keine Verträge gemacht werden“, macht der 41-fache Nationalspieler deutlich und hat Verständnis für die Situation, räumt aber auch ein, aufgrund der Ungewissheit angespannt zu sein.

Spaßprogramm für die Familieist aktuell der Schwerpunkt

Aktuell wird er ja auch bei seiner Familie gebraucht, denn vor einem halben Jahr kam mit Edda der zweite Spross der Pieczkowskis zur Welt, so dass Egon (zweieinhalb Jahre) nun eine jüngere Schwester hat. Für Niclas Pieczkowski und seine Frau Linja, die als Lehrerin arbeitet, bedeutet das derzeit, ein anstrengendes tägliches Spaßprogramm für den Nachwuchs aufzulegen - und das seit nunmehr vier Wochen. „Wir haben in unserer Wohnung zum Glück einen Balkon“, verrät der Rückraumspieler. Nicht nur in Leipzig, der vermeintlich familienfreundlichsten deutschen Stadt, sind da viele aktuell schlechter dran. „Wir versuchen auch, jeden Tag mindestens einmal mit den Kindern nach draußen zu gehen. Außerhalb von Leipzig sind ja sehr viele Seen, wo es in der Woche nicht so voll ist“, berichtet Pieczkowski.

Ebenso wie die meisten Profi-Handballer ging der Letmather davon aus, dass die Bundesligasaison abgebrochen wird. Aber er hat sich auch für anderen Szenarien bereitgehalten. „Spätestens Mitte Mai hätte man die Saison noch zu Ende spielen können“, so Niclas Pieczkowski am Montag. Einen Tag später wurde das Ende beschlossen. Und auch die ins Spiel gebrachte Turbolösung, bei der alle Teams an einem Ort zusammengezogen und die Serie im Eiltempo beendet werden sollte, blieb ein Wunschtraum der Funktionäre. „Da hätte unsere Spielergewerkschaft ja auch noch ein Wort mitzureden gehabt“, sagt er und fügt hinzu, dass er grundsätzlich von Geisterspielen nichts hält.

Rückkehr nach Letmathein ein paar Jahren

Die augenblickliche Situation ist für Niclas Pieczkowski aber auch eine gute Gelegenheit, sich über die weitere Zukunft Gedanken zu machen. „Wenn Egon in die Schule muss, dann will ich nicht mehr jedes Jahr umziehen“, gibt er schon einmal einen Ausblick. Und er sagt auch: „Dann möchten wir gerne zurück in die Heimat ziehen.“ Denn seine Frau kommt ebenfalls aus Letmathe. Da kann es nicht überraschen, dass Pieczkowski bei seinem Stammverein, dem Letmather TV, ein Engagement in Aussicht stellt. „Wenn ich noch fit bin, kann ich mir das vorstellen“, verrät er, der in seiner nunmehr 15-jährigen Karriere im Leistungssport mit Eintracht Hagen, TuSEM Essen, Nettelstedt und Leipzig gerade einmal vier Vereine „auf dem Zettel“ hat.

Doch jetzt geht es erst einmal um die nahe Zukunft, und die würde er gerne in Leipzig erleben. Im Augenblick können dort nur die Trainingsempfehlungen vom Athletik-Coach umgesetzt werden - Laufen und Stabilisationsübungen. In Zweiergruppen sind zudem Besuche im Kraftraum möglich, mehr nicht. Kein Wunder, dass sich Niclas Pieczkowski eine Normalisierung sehnlichst herbeiwünscht.