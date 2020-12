Das endlos lange Warten auf die Bundesliga-Premiere

Hemer. Frühestens im Herbst 2021 geht es für den SV Hemer in der höchsten Spielklasse los. Teilnahme am Pokal-Wettbewerb.

Die Geduld der Sportler wird in der Corona-Krise auf eine harte Probe gestellt. Das gilt auch für die Schachspielerinnen des SV Hemer, die laut Planung im Januar in ihre Premieren-Saison in der Bundesliga starten wollten. Dieser Termin ist aber längst hinfällig, denn bis heute ist die Saison 2019/20 in der höchsten deutschen Spielklasse noch nicht beendet.

Seit fast einem Jahr steht der Aufstieg des Teams aus Hemer nun fest, das erste Punktspiel in neuer Umgebung wird aber vermutlich erst im Herbst 2021 stattfinden. „Ich habe gerade die Übertragungsbretter eingekauft, auf denen die einzelnen Züge in den Partien direkt auf den Rechner für das Internet übertragen werden“, berichtet Andreas Jagodzinsky, der Vorsitzende des Vereins und Motor der erfolgreichen Frauenmannschaft.

Wann diese erstmals bei einem Heimspiel zum Einsatz kommen, lässt sich aber noch nicht konkretisieren. Zunächst einmal sollen im Mai 2021 die drei noch ausstehenden Runden der Saison 2019/20 ausgetragen werden. Hier ist an eine zentrale Veranstaltung gedacht, möglich ist aber auch eine dezentrale Ausrichtung. Zur Überbrückung ist für die einzelnen Teams ein Pokal-Wettbewerb ins Leben gerufen worden, an dem alle Mannschaften der ersten vier Ligen teilnehmen können. Gespielt wird im K.o.-System. Im Gegensatz zur Bundesliga werden im Pokal lediglich vier Spielerinnen pro Team eingesetzt.

Hierfür hat auch der SV Hemer gemeldet, der sich von der Teilnahme Spielpraxis erhofft. „Das Training läuft ganz normal online weiter, doch der persönliche Kontakt der Spielerinnen und Spieler untereinander fehlt schon“, sagt Andreas Jagodzinsky. Alle Aktivitäten des Vereins laufen derzeit online. Das gilt auch für den Europapokal-Auftritt seiner Frau Carmen Voicu-Jagodzinsky, die dieser Tage für ein rumänisches Team an diesem internationalen Wettbewerb teilnimmt. „Das geht alles von zu Hause mit Kameraüberwachung“, berichtet der SVH-Vorsitzende.

Solche Einsätze im weltweiten Netz hält Jagodzinsky für sehr wichtig, um im Wettbewerbsmodus zu bleiben. Der Chef des Hemeraner Klubs übt sich ohnehin in Gelassenheit, denn an der aktuellen Situation lässt sich nichts ändern. Und für seine junge Mannschaft hat die „ewige Verzögerung“ noch einen Vorteil: „Unsere Spielerinnen werden noch besser. Da spielt die Zeit für uns“, ist er sich sicher.