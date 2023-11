Das erwartet Hennens Volleyballerinnen bei Eintracht Geldern

Hennen Neuling Hennen scheint nach dem letzten Erfolg endgültig in der Volleyball-Regionalliga angekommen zu sein. Jetzt gilt es nachzulegen.

An diesem Samstag stehen die Oberliga-Volleyballerinnen des SC Hennen vor einer der längsten Anfahrten dieser Spielzeit. „Unsere Reise an die holländische Grenze beginnt bereits um 14.30 Uhr, damit wir rechtzeitig zur Partie um 18 Uhr gegen den VC Eintracht Geldern vor Ort sind“, nimmt Zebras-Coach Christoph Schulte die strapaziöse Anreise seiner Mannschaft aber relativ gelassen hin. Mit im Gepäck dürfte beim SCH dann eine zusätzliche Portion Selbstvertrauen sein, schließlich hat der Aufsteiger zuletzt durch einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen die stark eingeschätzte SG Langenfeld aufhorchen lassen.

Nichtsdestotrotz hat Hennens Coach großen Respekt vor dem kommenden Gegner. „Geldern spielt bereits seit Jahren konstant in der Regionalliga mit und besitzt trotz eines kürzlich erfolgten Umbruchs noch mehr Erfahrung als wir.“ Schulte erwartet daher eine spannende Partie auf Augenhöhe gegen einen Gegner, der in der Tabelle momentan drei Punkte vor seiner Mannschaft steht. „Besonders vor deren Mitte müssen wir uns in Acht nehmen. Die auf dieser Position agierenden Spielerinnen wurden bereits mehrfach zum MVP gewählt.“ Entscheidend werde nach Ansicht des SCH-Trainers sein, „wie wir über unsere eigene Annahme und Aufschläge ins Spiel kommen.“

Personell kann Christoph Schulte in Geldern aus dem Vollen schöpfen. Bis auf seine zweite Zuspielerin Ylvie Schmid kann er auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

