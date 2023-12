Das fordert Michael Dahmen von den Iserlohn Kangaroos

Iserlohn Vor dem emotionsgeladenen Jahresabschluss mit dem Derby gegen die Baskets Schwelm findet Iserlohns Manager Michael Dahmen klare Worte.

„Unsere aktuelle Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen ist für mich absolut nicht zufriedenstellend“, findet Michael Dahmen klare Worte für den bisherigen Saisonverlauf der Iserlohn Kangaroos. Von diesem tiefen Kader, den man ja ganz bewusst auf hohe Qualität auch hinter der Starting Five ausgelegt habe, verlange er deutlich mehr, als zuletzt gesehen. „Natürlich spielen mal wieder Verletzungen und Erkrankungen in unserer Mannschaft eine Rolle, aber dieses Problem haben wir ja nicht exklusiv, sondern damit muss die Konkurrenz ja auch klarkommen.“

Als Beleg für seine kritische Einschätzung nennt der Kangaroos-Geschäftsführer zum Beispiel die Partie am vergangenen Sonntag beim Tabellennachbarn SC Rist Wedel. „Klar war der kurzfristige Ausfall von Travis Henson ein herber Schlag ins Kontor für die Jungs.“ Deshalb hätte er auch durchaus Verständnis, wenn am Ende dann statt des erhofften Auswärtssieges eine Niederlage stehe. „Aber bitte nicht mit 20 Punkten Unterschied. Als ich im Livestream unsere Körpersprache über weite Strecken der Partie gesehen habe, habe ich mir gedacht, die rechtfertigt überhaupt nicht die Fahrt nach Hamburg. Das war mir einfach zu wenig.“ Er erwarte einfach von jedem Spieler, der das Parkett im Trikot der Kangaroos betrete, vollen Einsatz und volle Konzentration bis zur letzten Sekunde. Wie er sich die Einstellung seiner Spieler vorstelle, habe man bei Elias Marei gesehen. „Elias hat bis zum Schluss um jeden Ball gekämpft und ist nicht umsonst mit 22 Punkten Topscorer geworden.“

Dahmen kritisiert Einfallslosigkeit und fehlende Geduld im Angriff

Michael Dahmen kritisiert bei der deutlichen 86:64-Auswärtsniederlage beim Farmteam des Bundesligisten Hamburg Towers unter anderem auch die Iserlohner Einfallslosigkeit und fehlende Geduld im Angriff. „Da wurde einmal mehr vor allem von jenseits der Dreierlinie geballert, während Mitspieler völlig frei standen. Wenn dann die Bälle nicht fallen, verliert man eben so eine Partie.“

Mehr Interessantes aus dem Lokalsport

Gleichzeitig betonte Iserlohns Geschäftsführer aber auch, dass zum Team nicht nur die Spieler, sondern eben auch die Trainer gehören. „Dennis Shirvan und Toni Prostran müssen sich natürlich ebenfalls hinterfragen, ob sie Veränderungen vornehmen müssen, um wieder erfolgreich zu sein.“ Er verstehe es einfach nicht, wenn er nach einer Niederlage höre, dass die Mannschaft Probleme gegen die aggressive Pressdeckung des Gegners gehabt hätte. „Ich weiß doch genau, wie akribisch Toni die Spielweise der Gegner im Vorfeld per Video analysiert und zusammen mit Dennis die Spieler genau darauf vorbereitet und Lösungen erarbeitet. Da kann man doch nicht ein ums andere Mal überrascht sein, wenn es wirklich so kommt.“

Dennis Shirvan und Toni Prostran müssen sich natürlich ebenfalls hinterfragen, ob sie Veränderungen vornehmen müssen, um wieder erfolgreich zu sein. Michael Dahmen,

Und ausgerechnet jetzt steht am Samstag um 19.30 Uhr zum Jahresabschluss in der Matthias-Grothe-Halle das ewig junge Derby gegen die EN Baskets Schwelm an. „Da muss die Halle brennen, und ich erwarte von allen, dass sie sich bis zur letzten Sekunde voll reinhängen und um jeden Ball kämpfen, egal wie es dann steht. Das sind wir auch unseren Fans schuldig.“ Natürlich weiß Michael Dahmen auch, dass die Verletzung von Travis Henson da zur Unzeit kommt. „Travis wird mit Sicherheit zumindest für 14 Tage raus sein und so gegen Schwelm mit Sicherheit fehlen. Aber dass es mit einem dezimierten Kader funktionieren kann, haben wir ja in der Vorsaison leidvoll erfahren, als ausgerechnet die Schwelmer mit fünfeinhalb Spielern bei uns die Punkte entführt haben.“

Der verletzungsbedingte Ausfall von Travis Henson ist ein herber Rückschlag für die Iserlohn Kangaroos. Foto: Max Winkler

Wie es mit Iserlohns US-Amerikaner weitergeht, sei aktuell noch unklar. „Travis war am Dienstag zu einer weiteren Untersuchung bei einem Kniespezialisten, um eine zweite Meinung bezüglich seiner Verletzung einzuholen“, berichtet Dahmen. Aufgrund der ärztlichen Diagnose werde dann in den kommenden Tagen gemeinsam entschieden, ob eine konservative Behandlung ausreiche, ein arthroskopischer Eingriff gemacht werden müsse, oder sogar eine Operation unausweichlich sei. „Falls im schlimmsten Fall für Henson das Saison-Aus drohe, müssen wir uns Gedanken über eine Ersatzverpflichtung machen. Das wird aber aus mehreren Gründen nicht einfach“, so Michael Dahmen. „Zum einen schließt sich bereits in der zweiten Januarhälfte das Transferfenster, und zum anderen macht es ja überhaupt keinen Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt irgendeinen Rookie aus den USA zu verpflichten.“ Vielmehr müsse man sich nach einem Spieler mit Europaerfahrung umschauen, der den Kangaroos auch wirklich weiterhelfen könne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe