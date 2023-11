Das ist die neue Aufgabe von Ronja Jenike beim DEB

Iserlohn Ronja Jenike ist als Expertin im Fernsehen und bei den Young Roosters aktiv. Jetzt hat sie ein weiteres Amt beim DEB übernommen.

In Eishockeykreisen ist die Meinung von Ronja Jenike seit längerem sehr gefragt. Die Ehefrau von Roosters-Torhüter Andy Jenike engagiert sich bereits seit einigen Jahren in der Laufschule der Young Roosters, arbeitet als Expertin bei Magenta Sport und seit knapp drei Jahren auch mit unterschiedlichen Aufgaben beim Deutschen Eishockey Bund. Nun hat die ehemalige Nationalspielerin ein weiteres Amt übernommen. Ronja Jenike ist Development Coach für die DEB-Frauenteams.

Die studierte Sportwissenschaftlerin wird beim Verband ein umfangreiches Aufgabengebiet im Bereich des Frauen-Eishockeys übernehmen. Die allgemeine Weiterentwicklung der weiblichen DEB-Teams und die Konzeptionierung der Nachwuchsförderung und das Recruiting liegen hierbei in ihrer Verantwortung. Somit fungiert die 33-Jährige als Bindeglied zwischen Nachwuchs- und Frauen-Bereich. „Die Arbeit an sich mache ich ja schon seit einigen Jahren. Jetzt hat man dem Kind nur einen Namen gegeben“, verrät Ronja Jenike. Ähnlich verhält sich das im Männerbereich, wo Patrick Reimer das Amt seit dem Sommer ausführt.

Ronja Jenike ist bereits seit knapp drei Jahren immer wieder als Assistenztrainerin für den DEB im Einsatz und ist deshalb bestens mit den Strukturen des Frauen-Eishockeys im Deutschen Eishockey-Bund vertraut. „Ich habe während meiner Trainerausbildung (B-Schein) immer wieder auch Lehrgänge der U16- und U18-Mannschaften besucht und seitdem immer wieder an der Bande mitgeholfen.“ Auch beim Landesverband EHV-NRW stand Jenike in unterschiedlichen Funktionen in dieser Zeit auf dem Eis. Durch ihr breitgefächertes Portfolio steht sie somit als kompetente Ansprechpartnerin sowohl für die Spielerinnen als auch für die Trainer und Trainerinnen der Nationalteams und der Frauen-Bundesliga (DFEL) zur Verfügung. „Durch meine Erfahrung kann ich die Spielerinnen in diversen Fragen beraten, von Olympia-Kadermaßnahmen bis hin zu Sporthilfe-Förderungen.“

Aktuell bewegt sich der neue Development Coach somit in drei Arbeitsfeldern. „Meine Expertenarbeit im Fernsehen läuft auch in dieser Saison bei den DEL-Spielen normal weiter.“ Auch ihre Vereinsarbeit bei den Young Roosters will sie nach ihrer Elternzeit wieder aufnehmen. Dort hat sie neben der Laufschule auch bei der U7, der U9 und in der Geschäftsstelle ausgeholfen. Seit einigen Wochen ist die Aufgabe beim DEB dazugekommen. „Es ist nicht ganz so einfach mit drei Kindern alles unter einen Hut zu bekommen. Deshalb nehme ich die Kinder auch schon mal mit, wenn sich Andy nicht um sie kümmern kann. Als er zum Beispiel im Trainingslager in Kitzbühel war, bin ich dann mit den Kindern nach Troisdorf zum Mädchen-Länderpokal gefahren. Irgendwie funktioniert das aber.“

Aktuell weilt Ronja Jenike beim Deutschland-Cup in Landshut, wo sie ganz nah bei der Frauen-Nationalmannschaft dabei ist. „Ich habe ja selbst lange Jahre mit Jungs und Mädchen Eishockey gespielt. In den vergangenen Jahren hat es im deutschen Eishockey eine tolle Entwicklung gegeben. Ich freue mich, dass ich nun die Möglichkeit habe, an der Ausbildung der Talente mitzuarbeiten. Es ist ein schönes Gefühl, dass meine Hilfe so angenommen wird.“

