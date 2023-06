Das ist die neue Macht der Iserlohn Kangaroos unter dem Korb

Iserlohn. Mit dem Center Jonathan Almstedt haben die Basketballer der Iserlohn Kangaroos den ersten echten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.

Die Iserlohn Kangaroos freuen sich über den ersten Neuzugang für die kommende 2. Basketball Bundesliga Saison 23/24. Jonathan Almstedt kommt aus der ProA von den Römerstrom Gladiators Trier in die Waldstadt und verstärkt die Kangaroos auf der Center-Position. Seit 2020 lief der 23-Jährige für die Gladiators auf und hat in seinen drei Spielzeiten in Trier bereits wichtige Erfahrungen und Minuten in der ProA sammeln können. Mit seinen 2,08 Metern und über 120 Kilogramm bringt Almstedt eine enorme physische Präsenz mit, wodurch er sich als starker Rebounder und guter Verteidiger auszeichnet. Der talentierte Center vereint seine physische Stärke mit technischer Finesse und sorgt offensiv nicht nur in der Zone für Gefahr, sondern bietet auch einen hochprozentigen Wurf von jenseits der Drei-Punkte-Linie.

Richtiger Standort um sich auf und neben dem Feld weiterzuentwickeln

Jonathan Almstedt: „Ich freue mich sehr, in der nächsten Saison für die Iserlohn Kangaroos zu spielen. Nach den Gesprächen mit Management und Trainerteam war ich mir relativ schnell sicher, dass Iserlohn der richtige Standort ist, um mich selbst weiterzuentwickeln, sowohl auf als auch neben dem Feld. Ich freue mich auf ein neues Team, mit neuen Herausforderungen in einer neuen Stadt und hoffe, dass wir unseren Fans gemeinsam unseren bestmöglichen Basketball zeigen werden.

„Headcoach Dennis Shirvan: „Eine sehr starke Verpflichtung, die uns richtig voranbringen wird! Jonathan ist bei uns an der richtigen Stelle, um sich bestmöglich weiterzuentwickeln. Er verfügt über eine gute Präsenz, ist ein starker Rebounder und bringt zudem auch einen Wurf´von draußen mit. Er passt sehr gut zu unserer Spielidee und wird von Anfang an Verantwortung übernehmen.”

Michael Dahmen sieht bei Almstedt großes Potenzial

Geschäftsführer Michael Dahmen: “Wir sind sehr froh darüber, dass unsere guten Gespräche mit Johnny zum Erfolg geführt habe. Wir sehen bei Ihm ein sehr großes Potenzial und trauen ihm zu, auf der Centerposition einer der besten ProB-Center in der kommenden Saison zu werden. Da er auch charakterlich hervorragend zu uns passt, freuen wir uns schon jetzt auf eine Bereicherung unseres Teams.”

Damit ist die erste Neuverpflichtung der Kangaroos mit Jonathan Almstedt zweifellos ein Erfolg. Der ProA erfahrene Center ist eine echte Bereicherung für die Waldstädter und kann zu einem wichtigen Faktor an beiden Enden des Feldes werden. Die Fans dürfen also gespannt sein auf seinen ersten Einsatz in der Matthias-Grothe-Halle.

Das Team 23/24: Elias Marei 10, Samuel Mpacko 7, Mathias Groh 11, Benjamin Uzoma 25,Jonathan Almstedt 13,Headcoach Dennis Shirvan, Assistant-Coach Toni Prostran

