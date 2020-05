Das Saisonabbruch-Szenario

Die Frage, mit der sich die Amateurvereine beschäftigen, die dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) angehören, lautete schon seit einigen Tagen mit mehr „Saisonabbruch Ja oder Nein?“, sondern: „Wie wird die Saison 2019/20 gewertet“? Dazu hat der Fußballausschuss des FLVW jetzt seine Empfehlung veröffentlicht. Aufsteiger soll es zwischen der untersten Kreisliga und der Oberliga Westfalen sehr wohl geben, Absteigen muss dagegen kein Team.

Das hat die Beratung des Gremiums nach Abschluss der Videokonferenzen mit den Vereinen ergeben. Auch das Ergebnis eines Rechtsgutachtens spielte beim Zustandekommen dieser Empfehlung eine entscheidende Rolle. Die Überlegungen gelten auch für den Frauenfußball, nicht jedoch für den Nachwuchsbereich. Der Verbands-Jugend-Ausschuss (VJA) berät derzeit separat über die Wertung der Saison.

Die endgültige Entscheidung fällt erst im Juni

Der Ausschuss wird seine Empfehlung in einem nächsten Schritt dem Präsidium des FLVW unterbreiten, der ihn besprechen und dann an die sogenannte „Ständige Konferenz“ weiterleiten wird, die sich aus den 29 Kreisvorsitzenden und den acht Präsidiumsmitgliedern zusammensetzt. Abschließend wird die Empfehlung auf einem außerordentlichen Verbandstag mit allen drei westdeutschen Fußballverbänden zur finalen Abstimmung gestellt. Aufgrund von einzuhaltenden Fristen wird es zu diesem Verbandstag erst im Juni kommen – wahrscheinlich zum Monatsende

„Die zuständigen Rechtsexperten haben ganz klar formuliert, dass ein Saisonabbruch – auch bei höherer Gewalt wie der Corona-Pandemie – nicht zum Nachteil der Vereine gewertet werden soll.“ Mit diesen Worten wurde der für dem Amateurfußball zuständige FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders in einer Pressemitteilung zitiert, die am Donnerstagmittag verschickt wurde. Eine Eine komplette Annullierung der Saison 2019/20 ist demzufolge keine Option mehr für den Verband. Reinhold Spohn, Vorsitzender des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA), teilte mit, dass man sich alle Ligen genau anschauen und natürlich versuchen werde, die Empfehlungsgrundlage so fair wie möglich für die potenziellen Aufstiegskandidaten zu gestalten.

Die große Frage lautet: Welcher Tabellenstand zählt?

„Aufgrund einiger besonderer Situationen in einzelnen Staffeln wird es leider Härtefälle und Vereine geben, denen wir nicht gerecht werden können.“ Gegenüber unserer Redaktion sagte Spohn, dass noch entschieden werden müsse, welche Tabellenversion die letztendlich ausschlaggebende sei.

An dieser Stelle wird es für Borussia Dröschede interessant: Die Mannschaft von von Trainer Dragan Petkovic war Herbst- und Wintermeister, lag in der Landesliga-Staffel 2 zum Zeitpunkt der Unterbrechung bei einem ausgetragenen Spiel weniger zwei Zähler hinter der SpVg. Hagen 11. Infrage kämen laut Spohn der Tabellenstand am Tage der Saisonunterbrechung sowie die Hinrundentabelle. Auch die Berechnung einer Quotienten-Abschlusstabelle sei denkbar, weil es in einigen Ligen „ungerade“ Tabellen gibt, die Mannschaften also unterschiedlich viele Spiele bestritten haben. Auf Einzelschicksale, dazu zählt Borussia Dröschede, wollte der Herner jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht eingehen, sondern verwies auf den bereits angekündigten genauen Blick auf jede einzelne Liga und jede einzelne Staffel.

Von denen wird es in der neuen Saison einige mehr geben. Die Zahl der Bezirksligen wächst von zwölf auf 14, das ist sicher. Auf Landesliga-Ebene soll eine fünfte Staffel gebildet werden, damit die Fahrtwege moderat bleiben und die Staffeln nicht zu sehr aufgebläht werden. „Die endgültigen Staffelanzahlen und die dazugehörigen Einteilungen können jedoch erst dann bestimmt und vorgenommen werden, wenn der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) das Datum für einen neuen Saisonstart kennt“, heißt es. Die Aufstockung der Bezirksligen steht an, weil deutlich mehr Mannschaften aus den Kreisligen aufsteigen werden. Grundsätzlich gilt: Wer einen Relegationsplatz belegt, darf hoch.

Diese Entscheidungsspiele waren für den Kreis Iserlohn aber von vornherein nicht vorgesehen. In der Kreisliga A läuft alles auf den SV Deilinghofen/Sundwig als Aufsteiger hinaus. Das sieht auch der Vorsitzende des Fußballkreises Iserlohn, Horst Reimann, so. Er will aber noch die endgültige Entscheidung des Westdeutschen Fußballverbandes abwarten, die knifflig genug werden dürfte, weil ihm auch der Fußballverband Mittelrhein angehört. Der verfolgt einen anderen Plan: Die laufende Saison soll nach den Sommerferien fortgesetzt werden.