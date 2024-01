Das unterscheidet die SG Hemer von anderen Bezirksligisten

Hemer Fußball-Bezirksligist SG Hemer geht seit einigen Monaten neue Wege. Vorsitzender Stefan Odenhausen sieht bereits positive Ergebnisse.

Fußball-Bezirksligist SG Hemer, aktuell auf Platz zwölf in der Sauerlandstaffel 4, geht neue Wege. Seit Oktober vergangenen Jahres wird die Mannschaft von einem Mentalcoach unterstützt. „Das dürfte zumindest in diesen Ligen nicht bei vielen Vereinen der Fall sein“, freut sich der Vorsitzende Stefan Odenhausen.

Nach einem ziemlich holprigen Saisonstart in der nach der erfolgten Umgruppierung für die SG Hemer unbekannten Staffel („Bundesliga des Sauerlands“) entschieden sich Trainerteam und Vorstand dazu, neue, bis dato ungewohnte Wege zu gehen.

Mentaltrainer war die Idee des Co-Trainers

Hemers Co-Trainer Jan Gajewski hatte die Idee, einen Mentalcoach zu engagieren und knüpfte Kontakt zu Marcel Niehues, den er bereits aus seiner bisherigen Trainerarbeit kannte und von dessen Ansätzen, mit Mannschaften im sportlichen Bereich zu arbeiten, er absolut überzeugt war. Marcel Niehues ist Inhaber der „MN Fitnesslounges“ in Neuenrade und Menden-Lendringsen und seit 2019 als Personalcoach für Unternehmer selbstständig. Sein Gesundheitskonzept verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem die mentale Arbeit eine wesentliche Rolle spielt.

„Ich bin zwar Sportwissenschaftler, habe aber wenig Ahnung von Fußball“, bekennt Marcel Niehues, „deshalb erkläre ich den Spielern auch nicht, mit welcher Taktik sie spielen sollen oder wie Fußball an sich funktioniert, sondern eher, wie sie mental auf dem Platz auftreten sollen“. Denn eine Mannschaft verhalte sich anders, wenn sie Angst vor dem nächsten Gegner habe, oder sie denke, sie könne jedes gegnerische Team schlagen. „Ich versuche, der Mannschaft mental einfach mehr Power und Energie zu vermitteln.“ Er arbeite viel in Unternehmen mit Mitarbeiterteams und erkenne innerhalb weniger Momente, welche Potenziale vorhanden sind. „Menschen haben im Kern immer die gleichen Bedürfnisse. Wenn die Potenziale erkannt und gefördert werden, entstehen mehr Zusammenhalt und Power – unabhängig davon, ob es sich um ein Team in einem mittelständischen Unternehmen oder eine Fußballmannschaft handelt“, so Niehues.

Wissen nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis erprobt

„Der Ansatz, den Marcel verfolgt, gefällt uns sehr. Man merkt, dass er sich mit Menschen und Teams auskennt und sein Wissen nicht nur theoretisch ist, sondern offensichtlich auch in der Praxis erprobt. So hat er uns plötzlich etwas über ,Wölfe und Batterien‘ erzählt. Aber auch da wurde die Logik schnell ersichtlich“, findet Stefan Odenhausen.

Wölfe und Batterien? Das bedarf zum Verständnis tatsächlich einer Nachfrage beim Experten. „Menschen sind Rudeltiere wie Wölfe, und auch bei uns muss es einen Alpha-Wolf als Anführer geben, damit es dem Rudel gut geht. Und genauso ist es in einer Fußballmannschaft. Allerdings gilt das nicht nur für die Spieler, sondern eben auch für das Trainer-Team und den Vereinsvorstand. Auch die müssen mitspielen und Führung vermitteln“, erklärt Marcel Niehues.

Wenn der Akku leer ist. . .

Bliebe noch das Bild der Batterie. „Nehmen wir mal das Beispiel Handy-Akku. Wenn der leer ist, geht das Handy aus. So ist das im übertragenen Sinn auch bei einer Fußballmannschaft.“ Wenn dort der Akku bei den Spielern durch Müdigkeit, Krankheit oder Stress leer sei, könne eine Mannschaft nicht mehr erfolgreich sein. „Das habe ich in den bislang drei Einheiten versucht, Spielern und Trainern zu vermitteln.“

Mannschaft zeigt deutlich verbesserte Körpersprache

Scheinbar bereits mit Erfolg, denn die Mannschaft holte in den folgenden drei Spielen sieben Punkte und zeigte auch für Außenstehende eine deutlich verbesserte Körpersprache. „Die Jungs haben seitdem deutlich emotionalere und stabilere Auftritte hingelegt und sich in den Partien auch nach Rückschlägen nicht hängengelassen“, freut sich Stefan Odenhausen über erste positive Auswirkungen des Mentaltrainings.

