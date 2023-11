Das unterscheidet Vatanspor Hemer von anderen Clubs

Hemer In der Fußball-Kreisliga A ist Vatanspor Hemer aktuell das Maß aller Dinge. Der Spitzenreiter hat den Aufstieg fest im Visier.

„Der Sieg gegen den SV Deilinghofen/Sundwig am Wochenende passte natürlich perfekt, denn unsere unnötige 2:3-Niederlage in Nachrodt hat schon richtig geschmerzt. Schließlich bin ich fest davon überzeugt, dass wir in dieser Saison die beste Mannschaft der Liga stellen“, freute sich Oguz Önal über die erhoffte Reaktion seiner Mannschaft. Dabei sei für ihn als Vatanspor-Geschäftsführer gerade das Ortsderby schon immer etwas Besonderes gewesen. „Wir nutzen mit Deilinghofen ja gemeinsamen den Ernst-Loewen-Sportplatz und haben zum Beispiel aktuell vier Spieler in unserem Kader, die in der vergangenen Saison noch für den Fusionsclub aufgelaufen sind.“

Aufstieg in die Bezirksliga als klares Sasionziel

Nach diesem 6:1-Statement vom Wochenende beträgt der Vorsprung auf den nach wie vor ärgsten Verfolger bereits sieben Punkte. Hinzu kommt noch das mit +42 mit Abstand beste Torverhältnis in der gesamten Kreisliga. Da muss der Aufstieg doch das klare Ziel sein, oder? „Ja, wir als Verein sind bereit und auf das Ziel ,Aufstieg in die Bezirksliga‘ fokussiert und haben das vor dem Saisonstart auch klar mit der Mannschaft kommuniziert.“ Allerdings warnt Önal gleichzeitig: „Noch ist ja nichts erreicht, und es ist bislang nicht mal der halbe Weg erfolgreich zurückgelegt.“ Der Geschäftsführer spricht aus Erfahrung, schließlich ist sein Verein in den vergangenen vier Jahren bereits zweimal als Zweiter am Ende knapp gescheitert. „ Ich gehe auch davon aus, dass wir keinen Alleingang starten werden und es auch dieses Mal bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird.“

Es bringt aus meiner Sicht definitiv nichts, kurzfristige Erfolge mit dubiosen finanziellen Mitteln zu erzielen Oguz Önal, Geschäftsführer Vatanspor Hemer

24 ehrgeizige und zielstrebige Spieler

Doch in dieser Saison soll es endlich klappen. Dafür kann Oguz Önal auch gleich mehrere gute Gründe nennen. „Da ist zunächst einmal der aktuelle Kader, in dem jeder der insgesamt 24 Spieler äußerst ehrgeizig und zielstrebig genau dieses Ziel verfolgt, was den Kader noch etwas besser macht als in den Vorjahren.“ Außerdem habe man für die Rückrunde bereits zusätzliche Verstärkungen verpflichtet, die in Kürze auch offiziell vorgestellt würden. „Schließlich hat auch die Kontinuität auf dem Trainerstuhl erheblichen Anteil an unserem Erfolg, wo Murat Celik seit eineinhalb Jahren exzellente Arbeit verrichtet.“

Kontinuierliche Vorstandsarbeit und starke Mitgliederbasis

Ein weiteres Faustpfand seines Vereins sei die kontinuierliche Arbeit des 14-köpfigen Vorstandes und die starke Basis mit über 100 Mitgliedern, die das Vereinsleben präge. „Es bringt aus meiner Sicht definitiv nichts, kurzfristige Erfolge mit dubiosen finanziellen Mitteln zu erzielen. Deshalb planen wir als Verein auch längerfristig eine stete Aufwärtsentwicklung.“ Dabei sei zwar die erste Mannschaft natürlich das Aushängeschild, „aber wir nehmen im Gegensatz zu anderen Clubs ja seit mehr als zehn Jahren auch mit einer zweiten und dritten Seniorenmannschaft am Spielbetrieb teil und setzen auch auf eine intensive Jugendarbeit.“ Diese Seriosität habe sicherlich auch viel dazu beigetragen, dass Vatanspor Hemer nicht so in Verruf geraten sei, wie viele andere ausländische Vereine. „Schließlich haben wir über die letzten Jahre genau dafür viel in einen guten Ruf investiert.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe