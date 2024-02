Das war die Überraschung beim Wintercup des ASSV Letmathe

Letmathe. 40 Nachwuchsmannschaften nahmen am Wintercup des ASSV Letmathe 98 teil. Den Anfang machten die F-Jugendlichen, die in der Letmather Humpferthalle dem Ball hinterherjagten. Die zehn Mannschaften bekamen am Ende alle eine Medaille und wurden so für ihre guten Leistungen belohnt. Aus heimischer Sicht nahmen nicht nur zwei Mannschaften des ASSV Letmathe 98 teil, sondern auch Teams des FC Iserlohn, der SpVgg. Nachrodt und von Borussia Dröschede.

Vereinsinternes Finale des FC Iserlohn

Anschließend folgte dann das Turnier der E-Jugend-Altjahrgänge. Hier setzten sich die beiden Mannschaften des FC Iserlohn vom Hemberg und aus der Schledde jeweils in ihren Gruppen durch, aber auch die E1 des ASSV Letmathe schaffte als Gruppenzweiter den Sprung ins Halbfinale. Hier traf der FC Iserlohn H E1 auf den SC Plettenberg und gewann 2:0. Im zweiten Halbfinale verlor der ASSV gegen den FC Iserlohn W E1 mit 0:1. Im kleinen Finale setzten sich die Letmather mit 1:0 gegen Plettenberg und wurden somit Dritter. Das vereinsinterne Duell des FC Iserlohn im Finale gewann die Mannschaft aus der Schledde mit 2:0 und holte sich den „großen Pokal“ ab.

Am Sonntagmorgen ging es weiter mit den E-Jugend-Jungjahrgängen, hier kamen die E2 und die E4 des ASSV Letmathe 98 nicht über die Gruppenphase hinaus. Ins Halbfinale schafften es RW Lüdenscheid gegen die SpVgg. Nachrodt und der SC Sonnborn gegen Bor. Dröschede. Während die Rotweißen aus Lüdenscheid souverän 3:0 gewannen, musste das zweite Halbfinale im Siebenmeterschießen entschieden werden. Hier setzte sich der SC Sonnborn gegen Dröschede durch und zog mit einem 3:2 ins Finale ein. Das Spiel um Platz 3 entschied die Borussia aus Dröschede souverän mit 3:0 für sich. Das Finale zwischen Lüdenscheid und Sonnborn war lange ausgeglichen und wurde ebenfalls erst im Siebenmeterschießen entschieden. Hier bewiesen die Lüdenscheider die besseren Nerven und konnten sich 3:2 durchsetzen.

Große Freude bei der E1-Jugend des gastgebenden ASSV Letmathe über Platz drei. Foto: ASSV Letmathe / IKZ Christoph Schulte

Die größte Überraschung der beiden Turniertage war sicherlich die D2 des ASSV Letmathe 98, die ins Finale einzog. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage qualifizierten sich die 98er für das Halbfinale, in dem der haushohe Favorit ETB SW Essen wartete. Die Letmather waren bis auf wenige Entlastungsangriffe permanent in der Abwehrrolle, hier war jedoch kein Durchkommen für die ETB SW Essen. Entweder war ein Fuß der Letmather Spieler dazwischen oder der ASSV- Keeper rettete mit tollen Paraden. So kam es nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit zum Siebenmeterschießen. Hierbei verschossen beide Mannschaften ihre ersten beide Schüsse, sodass die Verantwortung auf den Schultern der letzten beiden Schützen lastete. Auch der nächste Spieler von ETB verschoss, sodass Letmathe mit einem verwandelten letzten Schuss die Partie schließlich für sich entschied.

Im Endspiel macht sich der Kräfteverschleiß beim ASSV bemerkbar

Das Spiel um Platz drei gewann ETB SW Essen souverän 4:0 gegen BW Huckarde. Das Finale zwischen dem ASSV Letmathe und SC Sonnborn war lange spannend, jedoch merkte man den Letmathern an, dass sie im Halbfinale viel Kraft gelassen hatten. Nach dem 1:0 für Sonnborn hatte die ASSV nichts mehr entgegenzusetzen, sodass die Wuppertaler das Finale verdient gewannen. Dennoch war auf Letmather Seite die Freude groß. Ein großes Dankeschön der Organisatoren gebührte zum Abschluss nicht nur den Sponsoren, sondern auch den ASSV-Eltern der einzelnen Mannschaften, die das ganze Wochenende tatkräftig unterstützt hatten.

Am 24. Februar heißt es dann „Wintercup, Teil 2“. Ab 10 Uhr richtet der ASSV Letmathe 98 in der Matthias-Grote-Halle dann das D1-Turnier aus. Hier sind ebenfalls zehn Mannschaften am Start.

