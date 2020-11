DEL: Klarheit in zwei Wochen

Iserlohn. Am 19. November dürfte endgültig Klarheit über den Saisonstart in der DEL herrschen. In einer Mitteilung der Ligenleitung heißt es, dass dann eine außerordentliche Gesellschafterversammlung stattfinden wird, bei der die Verantwortlichen festlegen wollen, ob - wie zuletzt geplant - ein Starttermin in der zweiten Dezemberhälfte fixiert werden kann, wieviele Klubs an der Serie 2020/2021 teilnehmen werden und nach welchem Modus gespielt werden soll.

Acht Klubs aus der DEL werden bekanntermaßen von der kommenden Woche an ihre Saisonvorbereitung beim Turnier um den Magenta-Sport-Cup fortsetzen, getestet wird aber schon jetzt. Und dabei kam es in den letzten Tagen zu Vergleichen von DEL- und DEL2-Klubs. Im Unterhaus soll es schließlich an diesem Freitag wieder um Punkte gehen. Dabei besiegte der EC Bad Nauheim die Berliner Eisbären mit 4:3 nach Penaltyschießen, nachdem diese einen Tag zuvor bei den Kassel Huskies mit 3:1 gewonnen hatten. Die Löwen Frankfurt hatten hingegen beim 0:4 gegen Red Bull München keine Chance.

Zu jenen sechs DEL-Klubs, die nicht am Vorbereitungsturnier teilnehmen werden, gehören die Nürnberg Ice Tigers. Diese ließen aber nun verlauten, dass sie an den Start einer DEL-Saison gehen werden, auch wenn ohne Zuschauer gespielt werden muss. Hintergrund ist eine neue Vereinbarung mit dem Hauptsponsor. Die Nürnberger planen derzeit, am 1. Dezember mit der Saisonvorbereitung zu beginnen.

Von einer Turnierteilnahme abgesehen haben auch die Augsburger Panther, die kürzlich in einer Online-Befragung ihrer Dauerkartenbesitzer wissen wollten, wie man die bisher getroffenen Entscheidungen im Verein bewerte. Dabei wurde eine breite Zustimmung für den Kurs der Panther deutlich. Ebenfalls nicht im Turniereinsatz sind die Kölner Haie, die in ihrer finanziellen Notlage virtuelle Tickets (Stückpreis: zehn Euro) in den Verkauf brachten und bereits über ein Viertel der 100.000er Auflage abgesetzt haben.