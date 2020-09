DEL vertagt Entscheidung über den Start

Frankfurt/Iserlohn. 60 Millionen Euro an Fördergeldern werden benötigt.

Wird die DEL am 13. November in die Saison starten? Diese Frage haben die Gesellschafter der 14 Klubs bei ihrer Zusammenkunft in Frankfurt nicht beantwortet. Bis zum 2. Oktober werden konkrete Hilfszusagen von der Politik benötigt, um den Spielbetrieb wirtschaftlich seriös darstellen zu können. Derzeit geben das die Rahmenbedingungen nicht her, wie Jürgen Arnold, der Aufsichtsratsvorsitzende der DEL, nach der Sitzung am Abend betonte.

Die Kernaussage: „Uns fehlen für einen verantwortungsvollen Saisonstart rund 60 Millionen Euro, die wir ohne die Hilfe Dritter nicht aufbringen können.“ Erschwerend komme hinzu, dass man nicht sicher mit dem Zuschuss von maximal 800.000 Euro pro Klub aus dem Konjunkturpaket planen könne.

Wolfgang Brück, der Geschäftsführende Gesellschafter der Roosters, betonte, dass am 2. Oktober Klarheit herrschen müsse, ob der Starttermin zu halten sei. „Länger kann man nicht warten, wenn noch eine vernünftige Vorbereitung gewährleistet werden soll.“ Aber wie realistisch ist es, dass die Politik bis zum Ende der nächsten Woche Zusagen macht? Brück wollte das nicht bewerten. Er sagte aber: „Hier geht es um eine ganze Sportart. Und was bei den DEL-Klubs passiert, hat auch Auswirkungen auf den Nachwuchs.“ Und er wählt den Vergleich zu anderen Hilfsprogrammen. „Wir wissen doch, welche Pakete für TUI oder Lufthansa geschnürt wurden.“

Brück kann sich auch einen Start im Januar vorstellen

Keine Probleme sieht er in den Verteilung der Fördergelder. „Die Berechnungen der Klubs liegen vor, da gibt es absolute Transparenz.“ Aber was passiert, wenn bis zum 2. Oktober nichts klar ist und am 13. November nicht gestartet wird? Brück: „Man kann auch eine Hauptrunde über die Bühne bringen, wenn man erst im Januar startet. Und wenn die WM gestrichen würde, hätte man noch mehr Spielraum.“ Die Titelkämpfe mit dem Gastgeberland Belarus sind ohnehin in der Kritik.

Die Kalkulation der Klubs, die zu den 60 Millionen Euro führte, beruht auf der aktuellen Regelung, dass die Hallen mit 20 Prozent der maximalen Zuschauerkapazität ausgelastet werden dürfen. Aber wie schnell solche Regelungen kippen, erfuhren am Wochenende die Fußballer in München oder Köln, wo die Arenen wegen hoher Infektionszahlen leer bleiben mussten. Und die DEL-Führung hatte stets betont, dass man mit der Saison erst beginnen wolle, wenn Aussicht auf volle Hallen bestehe. Aber die ist derzeit nicht erkennbar.