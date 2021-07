Delikate Roosters grillen die Pinguine

Köln/Iserlohn. Mit der Grillmeisterschaft überbrückt die DEL die Sommerpause: Die Roosters haben am Rost gegen die Pinguine gewonnen.

Mit einer heißen Geschichte überbrückt die Deutsche Eishockey Liga die Sommerpause: Der DEL-Hauptsponsor Penny präsentiert aktuell die erste Grillmeisterschaft, an der bis auf Liganeuling Bietigheim Steelers alle 14 weiteren Klubs teilnehmen. Bei den Iserlohn Roosters haben Kapitän Torsten Ankert und Goalie Andreas Jenike Schläger bzw. Kelle mit der Grillzange getauscht und einen starken Eindruck hinterlassen: Im direkten Duell mit den Krefeld Pinguinen, das auf dem YouTube-Kanal des DEL-Hauptsponsors zu sehen ist, hat das Roosters-Duo erstaunliche Qualitäten als Grillmeister gezeigt.

Taktische Überlegenheit schon im Supermarkt ausgespielt

„Wir waren einfach super eingespielt und top aufeinander abgestimmt“, berichten Jenike und Ankert, die den Pinguinen die Grenzen aufzeigten. Dabei hatten die Krefelder Luca Hauf und Philipp Mass doch die „Hühnchen rupfen“ wollen, wie die Rookies der Pinguine im „Trash Talk“ tönten: Aber schon beim Einkauf der Zutaten für den auf dem Grillmeisterschafts-Spielplan stehenden Krautsalat samt Spare Ribs und Wedges klafften zwischen beiden Duos deutliche Lücken.

Die Roosters erwiesen sich beim Stoppuhr-Gang durch den Supermarkt als taktisch überlegen, erkannten die sich bietenden Räume zwischen den Verkaufsregalen und platzierten die Gewürze und Saucen blitzschnell im Einkaufswagen. Beim Wechsel der Szenerie vom Supermarkt an den Kölner Drehort „Die Halle Tor 2“ baute das Iserlohner Duo seine Führung weiter aus. „Es wirkte schon so, als hätten die beiden Krefelder ihre Premiere am Grill hingelegt. Der helfende Koch war nur bei denen, das war schon ein bisschen einseitig“, analysieren Jenike und Ankert.

Tatsächlich war diese Hilfe aber auch bitter nötig, denn es qualmte nach kurzer Zeit schon gewaltig aus dem Lager der Pinguine: „Ihr müsst den Grill im Auge haben. Wenn er sehr stark raucht, dann passiert irgendwas“, schritt der aus Kabel 1 bekannte Fernsehkoch Stefan Ziemann den Krefelder Newcomern zur Seite.

Die Iserlohner erwiesen sich als echte „Grill-Freestyler“ und machten es einfach „frei Schnauze“, verwandelten das Hauptspielgerät durch die wohl bedachte Zugabe von Öl sogar in eine „halbe Friteuse“.

So variabel und variantenreich kann bei der Grill-Meisterschaft nur agieren, wer zuhause auch über ein geeignetes Trainingsgelände verfügt – und da sind beide Roosters-Akteure in ihren Home-Grillarenen mit Holzkohle- und Gasgrill bestens aufgestellt. Ein Vorteil, den das Iserlohner Duo auch geschickt zu nutzen wusste.

Allerdings haderten die Roosters-Grillmeister schelmisch mit der Aufstellung von DEL-Profi-Schiedsrichter Lasse Kopitz als Unparteiischem: „In der Liga darf er uns doch gar nicht pfeifen. Aber er hat sich überhaupt nicht beeinflussen lassen, hat nichts zugelassen, knallharte Entscheidungen getroffen. Das war absolut kein Heim-Schiedsrichter.“ Kopitz, der mit Koch Ziemann und der aus Sport1 bekannten Moderatorin Ruth Hofmann die Jury bildete, bewertete die Leistung durchaus kritisch, als Flammen durch das Roosters-Rost emporstiegen: „Oh, es wird am offenen Feuer gegrillt.“ Zudem verteilte er auch noch eine Zeitstrafe gegen Jenike. Unter dem Strich verständigten sich die drei Juroren aber auf einen klaren Sieg der Roosters.

Juroren verständigen sich auf Roosters-Sieg am Grill

Ankert fand die Grillmeisterschaft gelungen, weiß aber nicht, ob er dieses Rezept wirklich noch einmal nachgrillen sollte: „Ich esse lieber ein gutes Stück Fleisch, zum Beispiel Rinderfilet.“ Auch Torwart Jenike meinte: „Ich bin eher so der klassische Griller mit Bratwurst und Steak. Während der Saison achte ich sehr auf die Ernährung und da grille ich überwiegend Gemüse.“

Bei den Pinguinen nahm man die Pleite am Grill ziemlich gelassen hin: „Wenn wir nur drei Punkte hinter Red Bull München und vor den Mannheimer Adlern liegen, unterschreibe ich das sofort“, sagte Mark Thiel, Pressesprecher der Krefeld Pinguine, die nach eigenen Angaben nicht ihre Top-Mannschaft an den Grill schicken konnten. Pinguin Maximilian Glässl, durch den Restaurant-Betrieb seiner Eltern bei bisherigen Kitchen-Shows ein absoluter Erfolgsgarant, fehlte urlaubsbedingt.

Die Iserlohn Roosters haben mit ihrer souveränen Leistung gegen die Pinguine einen Play-off-Platz bei der DEL-Grillmeisterschaft im Visier. Für den Titel wird es nach aktuellen Informationen wohl nicht reichen, was wiederum richtig schwer zu verdauen ist.

DEL-Grillmeisterschaft

Die DEL-Grillmeisterschaft wird als Juxturnier in sieben Partien mit 14 Mannschaften ausgetragen. In den Grillduellen treten je zwei Spieler aus den beteiligten DEL-Vereinen gegeneinander an und müssen ein vorgegebenes Rezept am Grill umsetzen.

Eine Jury bewertet die Leistung der Teams mit maximal zehn Punkten in den Kategorien Vorspeise, Hauptgang und Performance. Die maximal erreichbare Punktzahl liegt also bei 90.

Aktuell führen die Schwenningen Wild Wings die DEL-Grilltabelle mit 55 Zählern an, die Roosters sind Dritter und auf Play-off-Kurs mit 50 Punkten.

Video zur Grillmeisterschaft: https://www.youtube.com/watch?v=nx4JSfY-3PI

