Den Spitzenplatz erneut im Visier

Mit fast unverändertem Kader am Start: Die Volleyballerinnen des SC Hennen.

Hennen. Hennens Volleyballerinnen gehen mit fast unverändertem Kader in die Oberligaserie.

Jetzt geht es auch für die Volleyballerinnen des SC Hennen los. Der Oberligist startet an diesem Dienstag beim Aufsteiger SG Bottrop/Borbeck und will erneut an der Spitze mitmischen.

Trainer Christoph Schulte, der die Volleyballerinnen seit über 20 Jahren trainiert, zeigt keine Anzeichen von Amtsmüdigkeit, Ehrgeiz und Elan sind ungebrochen. Er spricht vom ungewöhnlichsten Jahr seiner langen Amtszeit. Erst der Lockdown, dann der Saisonabbruch und schließlich die Trainings-Zwangspause durch die Hallen-Schließungen. „Das war alles etwas komisch“, erinnert sich Schulte und war froh, als er Mitte Juli dank der Unterstützung von Vorstandsmitglied Christian Rabe wieder mit dem Training beginnen konnte.

„Er hat unter Einhaltung der bestehenden Hygiene-Maßnahmen ganz schnell ein schlüssiges Konzept für uns geschrieben, so dass wir wieder mit dem Ball in die Halle konnten.“ Trotzdem war es gewöhnungsbedürftig, denn Spielvarianten mit möglichem Körperkontakt durften zunächst nicht praktiziert werden. Auch wenn der Trainingsbetrieb mittlerweile halbwegs normal läuft, wird die neue Saison ungewöhnlich. Aufgrund der größeren Staffel steigen vier Mannschaften aus dem Elfer-Feld ab, es gibt keine Relegationsspiele, und nur der Meister schafft den Sprung in die Regionalliga. Zudem weiß niemand, ob es bei steigenden Corona-Infektionen nicht erneut zu einem Abbruch kommen kann.

„Wir sollten uns an die Vorgaben halten. Das heißt für uns, nicht mehr als 30 Spielerinnen in der Halle und ein Abstands-Konzept für die Zuschauer mit einem getrennten Ein- und Ausgang“, hofft Schulte, die Saison wie geplant durchziehen zu können. Mehr als 60 Besucher dürfen es in der Ortlohnhalle derzeit nicht sein.

Nach dem Start in Essen folgen vier Heimspiele in Serie

Nach der Auftaktpartie in Essen warten auf Hennen vier Heimspiele in Serie. „Das muss zum Einstieg kein Nachteil sein“, weiß der SCH-Trainer. Sein Ziel ist es, in der Hinrunde so viele Punkte wie möglich zu sammeln und sich von der Abstiegszone fern zu halten, angepeilt wird schließlich ein Platz unter den ersten drei. „Wenn der Start glückt, macht es vieles einfacher, wenn es holpert, kann man schnell unten reinrutschen.“

Der Kader ist fast unverändert. Merle Weinrich wird als Zuspielerin nur in der Zweiten spielen, Anna Rosenbaum kehrt nach ihrer Babypause frühestens Ende Oktober zurück. Neu sind Kira Stiepel (VfL Bochum II) und Joana Schmidt (TB Höntrop). - Das Aufgebot:

Janina Westebbe, Elisabeth Becker, Kirstina Rabe, Natascha Marks, Rahel Oefner, Viktoria Drechsel, Anna Rosenbaum, Kira Hartmann, Tanja Schulte, Lisa Düchting, Michaela Zimmerers, Joana Schmidt und Kira Stiepel.