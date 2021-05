Dennis Shirvan nun Cheftrainer der Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Der 37-Jährige hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Dennis Shirvan steigt bei den Iserlohn Kangaroos vom Co-Trainer zum Headcoach des Pro B-Basketballteams auf. Am Donnerstag gab der Verein bekannt, dass der 37-Jährige einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Parallel zu seiner Funktion als Assistenztrainer der Profis trainierte er zuletzt die zweite Mannschaft in der zweiten Regionalliga.

Ganz neu ist es für Shirvan nicht, verantwortlich für das Team zu sein. Während der Hauptrunde der zweiten Bundesliga sprang er mehrfach für den etatmäßigen Cheftrainer Stephan Völkel ein, und kurz vor Beginn der Play-offs ersetzte er ihn interimsmäßig. Nun also die Beförderung, die Manager Michael Dahmen in der offiziellen Mitteilung des Klubs so begründet: „Für uns ist Dennis ein absoluter Glücksfall. Er kennt den Verein und das Umfeld und hat eine klare Vorstellung von dem, was wir gemeinsam erreichen wollen. Er verkörpert die Kangaroos-DNA wie kaum ein anderer, deshalb haben wir uns für eine langfristige Zusammenarbeit entschieden.“

Am Ziel sieht sich Shirvan damit längst noch nicht – im Gegenteil: „Jetzt wird es Zeit, gemeinsam neue Ziele auszuarbeiten, zu formulieren und diese gemeinsam zu erreichen.“ Zudem gibt er sich kämpferisch: „Als Spieler habe ich es gehasst, in Iserlohn gegen Iserlohn spielen zu müssen. Und diese Kultur, diese Kopfschmerzen möchte ich mit meiner Mannschaft in die Köpfe der Gegner pflanzen.“

