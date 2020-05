Der Ansturm auf Studios bleibt aus

57 Tage liegen zwischen dem 16. März und dem 11. April. Während dieser Zeit mussten Fitness- und Gesundheitsstudios geschlossen bleiben. Die Wiederöffnung am Montag ging mit strengen Auflagen einher, aber auch mit Verständnis der Besucher.

Die „Fit X“ GmbH, Betreiberin von 87 Studios im Bundesgebiet mit einem Standort am Seilersee, hat im Vorfeld der Öffnung ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Kernstück ein Fünf-Punkte-Plan war. „Zuletzt hatten wir noch auf die Verordnung des Landes gewartet, in der detailliert beschrieben steht, was beachtet werden muss“, schildert Alexander Morel, Pressesprecher des Essener Unternehmens.

Erleichterung, dass überhaupt wieder trainiert werden kann

Am Standort Iserlohn herrschte am Montagvormittag schon reges Treiben, auch wenn die Kapazitätsgrenze noch lange nicht erreicht war. „Die Ersten kamen um 8 Uhr direkt zur Öffnung“, berichtete Mitarbeiter Oliver König, der vor Ort war, Studioleiterin Martina Henn unterstützte und einen wichtigen Hinweis an alle Kunden und Mitglieder hatte: „Auf unserer Internetseite kann man sehen, wie viele gerade hier trainieren und ob man eventuell warten muss.“ Martina Henn ging von vornherein nicht davon aus, alleine dazustehen. „Auch wenn der Betrieb bis auf weiteres etwas anders laufen wird, so denke ich, dass unsere Mitglieder froh sind, dass sie überhaupt wieder trainieren können.“

Genau so war’s: Die Hemeranerin Lara Kuhn gehörte zu denen, die am Vormittag trainierten. „Es ist nur etwas anders, weil viele Geräte nicht genutzt werden dürfen.“ Während der Zeit, in denen die Fitnessstudios geschlossen blieben, joggte sie in den Wäldern, fuhr Rad und absolvierte daheim ein Workout-Programm. Vielleicht lief sie ja auch Max Burschik über den Weg. Der Iserlohner hielt sich ebenfalls durch Joggen fit. Lange überlegen, ob er zum Training wieder das Studio besuchen soll, musste er nicht. „Diejenigen, die über die Öffnung entschieden haben, können wohl besser beurteilen, wie hoch die Ansteckungsgefahr ist. Ein Risiko gibt es doch überall.“

„Menschenmassen habe ich noch nicht gesehen“, berichtet André Horn, Inhaber von „PhysioAktiv“ in Hemer, vom ersten Tag des Wiedereinstiegs ins Fitnesstraining. In seinem Studio sind Ein- und Ausgang markiert, es gibt die Trennwand bei der Anmeldung und genügend Abstand zwischen den Trainierenden. Horn berechnet die Gesamtzahl der zeitgleich aktiven Mitglieder so, dass jeder Person sieben Quadratmeter zur Verfügung stehen. „Wir müssen noch nicht mit Terminen arbeiten, weil auch viele Leute noch ein, zwei Wochen warten wollen, ehe sie wiederkommen,“ sagt Horn.

Der Weg zur Normalität ist noch lang

Wenn seine Einrichtung die derzeit gültige Kapazitätsgrenze erreicht hat, muss man zur Not am Eingang warten, bis jemand sein Programm abgeschlossen hat. Selbstverständlich ist das Ein- und Auschecken, Name sowie Start und Ende des Trainings werden dokumentiert. Horn ist einerseits erleichtert, dass es wieder los geht, aber er weiß auch, dass der Weg zur Normalität noch lang ist. Die meisten Kurse können derzeit nämlich noch nicht stattfinden.

Petra Krengel-Behrendt äußert sich zur Lage ganz ähnlich. Das Trainingsprogramm in ihrem Frauen-Fitnessstudio „LadyMathe“ an der Hagener Straße wird nur langsam wieder anlaufen, und das auch erst ab morgen. „Zunächst gibt es bei uns nur Gerätetraining und nur nach Termin“, berichtet die Inhaberin, die auch erst in der kommenden Woche wieder Neukunden aufnimmt. Gedulden müssen sich aber auch jene, die lange dabei sind. „Die Mitglieder unserer Zumba-Gruppe sind traurig“, weiß sie. „Aber wie sollen 15 Leute auf 20 Quadratmetern untergebracht werden? Petra Kregel-Behrendt stellt sich jedenfalls auf eine intensive Zeit nach dem Stillstand ein, zumal ständig desinfiziert werden muss.

Mit einer Reihe von Hinweisen werden die Besucher auf der Startseite des Hemeraner Gesundheit- und Sportzentrums „MediVital“ begrüßt. „Die Vorschriften werden angenommen und eingehalten“, schildert Tobias Wetzlar, Mitarbeiter aus dem Team von Inhaber Sven Kruse. Der Andrang habe sich noch in Grenzen gehalten, registriert wurde etwa die Hälfte des üblichen Zulaufs. „Viele haben auch vorher angerufen, um zu erfahren, ob wir geöffnet haben.“ Trainieren müssen Kunden und Patienten zwar mit Mundschutz, doch auch das wird akzeptiert. Ein Mitarbeiter passt zudem auf, ob alle Regelungen eingehalten werden.