Der Aufstiegstraum der ITS wird am Grünen Tisch beendet

Die einen warten ab und hoffen auf die Möglichkeit, den Spielbetrieb in absehbarer Zeit wieder aufnehmen und die Saison beenden zu können. Andere haben Fakten geschaffen, die Serie abgebrochen und aus Zwischenständen Endstände gemacht. Einen alternativen Weg hat der Badminton-Landesverband gewählt. Kurz vor dem Ziel, für viele Mannschaften standen noch zwei Spiele auf dem Programm, wurde beschlossen, für die noch ausstehenden Partien die jeweiligen Hinrundenresultate zu werten und auf diese Weise die Abschlusstabelle zu erstellen. Für die heimischen Vertreter Letmather TV und Iserlohner Turnerschaft hat das sehr unterschiedliche Folgen.

Keine Chance mehr, den LTV im Derby zu ärgern

Die Erstvertretung des LTV rangierte vor dem Abbruch auf Platz eins in der Bezirksliga, dank des klar besseren Spielverhältnisses gegenüber dem punktgleichen TV Städtisch Rahmede. Als letzte Saisonspiele standen die Duelle mit der ITS sowie mit dem BSC Lüdenscheid auf dem Plan, die in der Hinrunde mit 7:1 bzw. 8:0 gewonnen wurden. Mit diesen erneuten Resultaten sicherte sich Letmathe somit den angestrebten Wiederaufstieg in die Landesliga. „Im Nachbarduell hätten wir aber versucht, es ihnen schwer zu machen“, meinte Christian Dettmar, Abteilungsleiter Badminton bei der Turnerschaft.

„Aber das ist schon die beste Mannschaft und sicher der verdiente Aufsteiger.“ Die ITS rutschte dagegen vom dritten auf den vierten Platz ab, doch dieses Abschneiden wertet Dettmar als Erfolg. „Wir haben eine stabile Saison bestritten und sind sehr zufrieden.“ Ähnlich wie bei der ITS-Erstvertretung in der Bezirksliga hatte die getroffene Abschlussregelung auch für die Zweitvertretung des Letmather TV in der Bezirksklasse keine wesentlichen Konsequenzen.

Ganz anders sah es zum Leidwesen der Turnerschaft in der Kreisliga aus. Dort war vor den beiden letzten Spieltagen Lünen II mit zwei Punkten Vorsprung auf ITS II Tabellenführer, der Dritte Holzwickede lag einen weiteren Zähler zurück. Durch die Wertung der Hinrundenergebnisse wurde den Iserlohnern die Titelchance genommen. Christian Dettmar: „Wir hätten noch das Heimspiel gegen Lünen gehabt und wären im Siegfall wohl Meister geworden.“ Denn das Spielverhältnis spricht klar für die ITS. Weil die jedoch das Hinspiel knapp verlor, zerplatzten die Titelträume, und die Mannschaft fiel sogar auf Rang drei zurück. „Vielleicht melden wir trotzdem für die Bezirksklasse, aber unsere Aussichten sind wahrscheinlich gering“, meint Dettmar.

Auch wenn sein Verein zu den Leidtragenden gehört, hält der Abteilungschef die Regelung für nachvollziehbar. „Man wollte am Stichtag 15. April für die Mannschaftsmeldungen festhalten und brauchte deshalb eine Lösung.“ Er persönlich hätte sich auch eine Verschiebung des Restprogramms in den Mai oder Juni vorstellen können.

Wann bei der Turnerschaft wieder Badminton gespielt wird, vermag derzeit niemand zu sagen. Sicher ist, dass die nach dem Saisonende fast im Wochenrhythmus stattfindenden Turniere allesamt ausfallen, und bei der ITS geht man nicht davon aus, dass die eigenen Summer Classics am 23. Mai stattfinden können. „Da haben wir immer 100 bis 120 Teilnehmer, und das ist schwer vorstellbar“, sagt Dettmar. Deshalb will er möglich schnell einen neuen Termin im Herbst buchen - in der Hoffnung, dass dann auch im Badminton wieder Normalität herrscht.