Der Ball rollt immer weiter

Hennen. Mit ungewöhnlichen Aufgaben trotzt die C-Jugend des SC Hennen den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Bereits seit über zwei Wochen ruht auch der Trainingsbetrieb des SC Hennen, doch die C-Junioren trotzen der Corona-Krise und passen sich zumindest virtuell die Bälle zu. Mit der Aktion „#derballrolltweiter“ ist ein Video entstanden, in dem sich die 20 Fußballer und ihr Trainer Burkhard Freitag den Ball zuspielen, jonglieren und Tore schießen.

Erstellt im heimischen Garten oder auf einer nahe gelegenen Wiese werden die Spieler mit dem Ball aktiv, die Sequenzen schneidet einer der Spieler zusammen – und fertig ist der Internethit. „Bis zu der Zwangspause war die Trainingsbeteiligung hoch, ich wollte mir also was überlegen, um die Jungs bei der Stange zu halten“, berichtet Trainer Burkhard Freitag. Dabei herausgekommen ist ein Plan, der die Fußballer motivieren soll: Jede Woche gibt es eine Aufgabe, die sie als Mannschaft absolvieren müssen, wie etwa das Video in der letzten Woche. „Jetzt haben sie die Aufgabe, 300 Kilometer als Mannschaft zu laufen und für die einzelnen Etappen gibt es für den, der sie erreicht, eine Belohnung“, erklärt Freitag. Bereits am Dienstag haben die Nachwuchskicker schon die Hälfte des Wochenziels erreicht.

Neben den wöchentlichen Mannschaftsaufgaben erhalten die C-Jugendlichen jeden Tag verschiedene Stabilisations- und Kraftübungen via Whatsapp, und auch Techniktraining kommt dank Übungen der Münchener Fußballschule nicht zu kurz, sie sorgen sogar für echte Challenges untereinander. So hofft der Trainer, dass die Jungs aktiv und motiviert bleiben: „Damit wir dann bereit sind, sobald es endlich wieder losgehen kann.“