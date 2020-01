Der erste Sieg der Saison soll Auftrieb geben

Die Zweitliga-Wasserballer der SGW Iserlohn sind gut aus der verlängerten Weihnachtspause gekommen. Am Freitagabend feierten sie im Seilerseebad gegen die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden Gäste aus Hamm den ersten Saisonsieg.





Wasserball, 2. Liga West: SGW Iserlohn – SC RE Hamm 12:9 (4:3, 2:5, 3:1, 3:0). In einer turbulenten, von beiden Seiten hitzig geführten Partie durchlebte Jürgen Kniese auf der Zuschauertribüne ein Wechselbad der Gefühle. Der SGW-Trainer war nach seiner roten Karte im letzten Spiel des vergangenen Jahres für eine Begegnung gesperrt und durfte nicht am Beckenrand stehen. Er sah einen gelungenen Start seiner Mannschaft, die durch Tore von Arne Hillebrand und Artur Knaub schnell mit 2:0 führte. Hamm drehte jedoch die Partie und ging in Führung, die Alexander Jeger wieder egalisierte, ehe erstmals Hektik aufkam.

Für Arne Hillebrand war 50 Sekunden vor Ende des ersten Viertels wegen einer „Rolle“ die Partie bereits gelaufen. „Das ist einer unserer Leistungsträger“, sah Kniese durch die Hinausstellung sein Team erheblich geschwächt. Doch die Iserlohner zeigten eine Trotzreaktion und gingen erneut in Führung. Es sollte bis zum Schlussviertel allerdings die letzte gewesen sein, denn bis zum 9:9 lagen stets die Gäste vorne. Als kurz nach Beginn auch ein Schlüsselspieler der Hammer Gäste mit einer „Rolle“ disqualifiziert wurde, brachte Pascal Bartkowiak mit seinem Treffer zum 10:9 die nun konditionell überlegenen Iserlohner zurück in die Erfolgsspur

„Ich bin stolz auf die Mannschaft, sie hat Kampfgeist gezeigt und sich als echte Einheit präsentiert“, freute sich Kniese über den ersten Sieg: „Das ist ein Motivationsschub für die nächsten Aufgaben.“ Die folgenden drei Begegnungen sind für das Schlusslicht richtungsweisend, geht es doch wie Mittwoch (20.30 Uhr) bei Bayer Uerdingen II gegen mitgefährdete Konkurrenten. Bis dahin sollte auch die neue Taktik besser eingeübt sein. Die Iserlohner wollen mit Zonenverteidigung und punktueller Manndeckung flexibel agieren.

SGW: Treeck; Jeger (4), Beck, König, A. Knaub (1), Stuff, A. Hillebrand (1), Wiesemann (1), J.-O. Hillebrand (2), Fritze, Bartkowiak (3), Kampe, Tobi.