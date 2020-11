Der FV Ihmert wartet bereits in den Startlöchern

Am 20. November soll im Ihmerter Fußball eine neue Zeitrechnung beginnen. Zeitgleich um 19 Uhr werden an diesem Tag die Mitglieder der Abteilung des TSV Ihmert sowie jene des FC Eintracht Ihmert/Bredenbruch auf außerordentlichen Jahreshauptversammlungen im Online-Format über die Gründung eines neuen, gemeinsamen Vereins befinden, der ab der Saison 2021/22 im Ligenbetrieb mitmischen soll.

FV Ihmert/Bredenbruch wird das neue Konstrukt heißen, das unabhängig von den beiden bisherigen Klubs gegründet werden soll. Für Jens Maier, bislang Geschäftsführer und sportlicher Leiter bei den Kickern des TSV Ihmert, eine sportliche Notwendigkeit. Er ist davon überzeugt, dass man im „Dorf Ihmert“ nur mit einer Bündelung der Kräfte mittelfristig höhere sportliche Ziele verwirklichen kann. „Wir wollen unbedingt in die A-Liga. Zusammen können wir es schaffen“, so der Funktionär, der seit 1982 dem TSV Ihmert angehört.

Zu jener Zeit waren die Fußballer des 1949 gegründeten FV Ihmert gerade drei Jahre zuvor unter das Dach des TSV geschlüpft. Nun lebt der Name wieder auf. Das liegt vor allem daran, weil sich die rund 100 Mitglieder des FC Eintracht Ihmert/Bredenbruch, die sich vor rund acht Jahren vom TSV Ihmert abgespalten und selbstständig gemacht haben, strikt gegen eine Rückkehr zum TSV ausgesprochen haben. „Somit blieb nur unser Austritt und eine damit verbundene Neugründung“, macht Jens Maier deutlich.

Die ersten Gespräche fandenschon vor drei Jahren statt

Frederik Noga, Vorsitzender des FC Eintracht und mit 32 Jahren einer der ältesten im Verein, beschreibt das Prozedere weiter: „Wir stellen quasi unsere rechtliche Hülle für den neuen Klub zu Verfügung. Unsere Satzung sieht diesen Fall des Zusammengehens vor.“

Schon vor drei Jahren habe man erste Gespräche über eine Fusion der beiden Vereine geführt. Von diesem Zeitpunkt war die Idee in den Köpfen, nach einer konstruktiven Fortführung der Diskussionen in diesem Jahr soll sie jetzt umgesetzt werden. Im Wohnzimmer von Jens Maier sind nun die letzten Details geklärt worden. Vom FC Eintracht haben Frederik Noga sowie Geschäftsführer Rasmus Schönenberg, vom TSV neben Maier der Abteilungsleiter David Schäffler grünes Licht für eine Entscheidung am 20. November gegeben.

Rund 250 Mitglieder könnte der neue Verein haben, wenn alle mitziehen. Der FC Eintracht Ihmert/Bredenbruch wird in der Fusion komplett aufgehen, beim TSV wäre auch ein passiver Verbleib einiger Fußballer im Hauptverein denkbar. „Das wollen einige auch machen“, sagt Jens Maier, der betont, dass man nicht im Groll scheide. „Wir leben in einem Dorf, da muss man ohnehin zusammenhalten“, so seine Sicht der Dinge. Beim künftigen FV Ihmert legt man aber Wert darauf, allen Fußballern in Ihmert eine sportliche Heimat zu bieten, ganz gleich, ob jung oder alt. Und Frederik Noga betont: „Wir wollen in unserem abgelegenen Dorf in allen Altersklassen etwas bewegen.“

„Wer nicht die Möglichkeit hat, online an der Versammlung teilzunehmen, der kann sich auch für eine Briefwahl entscheiden“, wünscht sich Jens Maier ein möglichst breite Basis für den FV Ihmert. Auf dem Sportplatz habe man den Mitgliedern beider Vereine vor einigen Wochen bereits das Projekt vorgestellt.

Blau und Grün sinddie neuen Vereinsfarben

Wie weit die Überlegungen zur Fusion schon gediehen sind, belegt er noch einmal mit weiteren Informationen. Aus den bisherigen Vereinsfarben blau-weiß (Ihmert) und schwarz-grün (Bredenbruch) wird künftig blau-grün. Ein neues Logo gibt es auch schon, und die bisherigen Vorstände sollen im neuen Verein wieder die gleichen oder ähnliche Posten in der Führung einnehmen, sofern die Mitglieder das goutieren.

Dass die Neugründung weder der bequemste noch der finanziell günstigste Weg ist, bekräftigt Jens Maier. „Alleine schon die komplett neuen Pässe, Kluften und Trainingsanzüge verschlingen viel Geld“, so der sportliche Leiter. Doch all dies nehmen er und seine Mitstreiter gerne in Kauf, um den Ihmerter Fußball wieder mehr ins Rampenlicht zu führen. Frederik Noga verbreitet allerdings schon einmal Zuversicht. Die Sponsoren beider Klubs haben bereits signalisiert, das gemeinsame Projekt weiter zu unterstützen.