Der Glaube an eine Turniersaison schwindet

Der Startschuss in die Turniersaison hätte für die Reiter im Märkischen Kreis eigentlich am letzten Wochenende beim Balve Regio fallen sollen. Natürlich wurde die Veranstaltung in Corona-Zeiten abgesagt, aber auch die Reitsportler fragen sich, wann echte Wettbewerbe in diesem Jahr überhaupt wieder möglich sind. Uwe Schmack, der Vorsitzende des Märkischen Reiterverbandes, ist da skeptisch. „Im Moment kann ich mir einen normalen Turnierablauf nicht vorstellen.“

Die Deutschen Meisterschaften, ebenfalls in Balve geplant, wurden zwar von Mai auf September verschoben, doch ob sie dann realisierbar sind, vermag niemand zu sagen. Schmack verweist abseits des Wettkampfsports auch auf alltägliche Probleme der Reiter. „Ein Pferd kann nicht den ganzen Tag im Stall stehen, es muss bewegt werden.“ Derzeit sind Ausritte auch im Wald noch zulässig, sofern nicht mehr als zwei Personen unterwegs sind. Auch auf den Höfen, Weiden und natürlich den Reitsportanlagen kann geritten werden, aber die große Einschränkung setzt ein, sobald es um das Training geht. „Pferde dürfen bewegt, aber in diesen Zeiten nicht trainiert werden“, stellt Schmack klar. Was etwa für die Leistungspferde der Profireiter ein Problem darstellt. „Sie müssen abtrainieren und brauchen die intensiven Einheiten.“ Und noch ein Aspekt: Pferde, die in diesem Jahr keine Meriten bei Turnieren ernten können, verlieren an Wert,

Wer jedoch in den Bewegungsstunden für das Springpferd einen Hindernisparcours aufbaut, könnte Ärger bekommen. Schmack kann die Einschränkungen aber nachvollziehen. „Es ist schwierig, einem Golfer zu verbieten, seinem Sport nachzugehen, wenn nebenan auf der Reitanlage alles ganz normal läuft.“ Kein Training, keine Turniere: Wenn es bei diesen Einschränkungen bliebe, kämen die Vereine mit der aktuellen Lage vielleicht noch halbwegs klar, aber es gibt weitere Unannehmlichkeiten.

„Wer kein Turnier ausrichten kann, hat auch keine Einnahmen. Aber die Kosten etwa für die Pacht einer Reithalle laufen weiter“, gibt Uwe Schmack zu bedenken. Ein weiterer Schlag ins Kontor ist zudem, dass derzeit kein Reitunterricht erteilt werden kann. Und Vereine, die auch Schulpferde unterhalten, haben keine Chance, diese Kosten auszugleichen.

Hauptberufliche Reitlehrer können Hilfe beantragen

„Daher ist es wichtig, dass Reitvereine unter den Rettungsschirm der Landesregierung kommen können, denn ansonsten steht ihre Existenz auf dem Spiel“, sagt der Verbandsvorsitzende aus Menden. Dass die Zwangspause weite Kreise zieht und hinter dem Reitsport eine Industrie steht, die keine Aufträge mehr hat, lässt Schmack in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt.



Ramona Reich, die Vorsitzende des RV Hemer-Oese, hat sich für ihr traditionelles Turnier im Juli eine Deadline bis zum 20. April gesetzt. „Wenn alle Einschränkungen auch nach den Osterferien weiter gelten, müssen wir absagen.“ Dann könnte die Ausschreibung noch rechtzeitig zurückgezogen werden, zudem hat der Verein bis dahin einen Überblick, welche Sponsoren sich weiter engagieren. An der Edelburg gibt es derzeit einen strengen Zeitplan für die Mitglieder. Es ist genau festgelegt, wer sich wie lange im Stall und auf der Anlage aufhalten darf, um die Kontaktbeschränkung einzuhalten. Reich: „In dieser Zeit wäre es zwar eine schöne Ablenkung, sich lange mit seinem Pferd zu beschäftigen, aber es geht nicht.“

Das erste Turnier vor Ort richtet in diesem Jahr der RV Iserlohn-Süd aus, und zwar am 21. sowie 23. und 24. Mai am Wixberg. „Im Moment steht alles still, aber wir haben natürlich schon Geld ausgegeben, um die Ausschreibung zu veröffentlichen und viele Arbeitsstunden geleistet“, berichtet Geschäftsführerin Ilona Höll. Aktuell sieht sie schwarz, dass die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann, aber die vielen Einschränkungen erlebt sie auch im Alltag ihres Vereins.

Es gibt strikte Reitpläne, die vor allem die jungen Mitglieder mit wenig Begeisterung einhalten. „In der schulfreien Zeit wären viele am liebsten den ganzen Tag hier.“ Dass der Reitunterricht ausfällt, trifft die die hauptamtlichen Reitlehrer hart. Sie haben jedoch die Chance auf Soforthilfe und können bis zu 9000 Euro beanspruchen. „Aber wer das nebenberuflich macht, bekommt nichts“, ergänzt Ilona Höll.

Vereine befürchten den Ausfall von Sponsoren

Wenig Optimismus stellt sich bei Marc Schwarzelühr, dem Vorsitzenden des LRV Kalthof ein, wenn er an das Pfingstturnier seines Vereins denkt. Er lobt das Engagement der Reiterlichen Vereinigung, die etwa dafür sorgt, dass Meldegebühren erst zwei Wochen vor dem Termin abgebucht werden und auch Veranstalter später als üblich absagen können. „Unser Problem sind auch die Sponsoren. Wir sind da sehr gut aufgestellt und wissen normalerweise frühzeitig, womit wir planen können. Aber in dieser Situation kann ich doch niemandem mit Reitsport kommen“, sagt der Vorsitzende.

Mit seinem Team könnte er innerhalb von drei Wochen ein Turnier auf die Beine stellen, aber er geht eher nicht davon aus, dass der Fall im Mai antritt. Eine Verschiebung in den Herbst ist noch keine Option. „Wir haben im September eine weitere Veranstaltung, und es gibt dann sicher Terminkollisionen.“ Also widmet er sich den Einschränkungen des Alltags. Nicht länger als zwei Stunden pro Tag darf man sich seinem Pferd widmen, und in der großen Reithalle wird streng darauf geachtet, dass dort nicht mehr als sechs Pferde gleichzeitig geritten werden. „Zum Glück sind unsere Mitglieder verständnisvoll“, ergänzt Marc Schwarzelühr.