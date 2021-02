Der Handball rückt in den Hintergrund

Lössel. Henning Schierbaum, der ausscheidende Trainer des TV Lössel, und seine beiden Standbeine als Lehrer.

Alle Erwartungen, die mit seiner Verpflichtung im Sommer 2018 verknüpft waren, haben sich erfüllt. Der TV Lössel ist sogar ein Jahr früher als geplant in die Handball-Landesliga zurückgekehrt. Und nach einer coronabedingt vermutlich nur ein Spiel währenden Saison als Aufsteiger wird das Team diese Klasse auch halten. Der Mann hinter diesen Erfolgen ist Henning Schierbaum, doch der wird spätestens ab diesem Sommer andere Schwerpunkte setzen.

Als Lehrer ist er ja eigentlich prädestiniert für die Übungsleiterrolle bei einem Sportverein, doch beim 38-jährigen, gebürtigen Wittener stellt sich die Situation etwas anders dar. Trotz halber Stelle ist bei ihm nicht nur aktuell, sondern vermutlich auch mittelfristig die Zeit für die von ihm sehr gerne ausgeübte Trainerposition knapp.

Erfahrung hatte der ehemalige Spieler, der nach zwei Kreuzbandrissen frühzeitig die Karriere am Spielfeldrand eingeschlagen hatte, schon bei Borussia Dortmund und Eintracht Hagen im Nachwuchs gesammelt.

Beim TV Lössel, wo er besonders die Gemeinschaft und das Miteinander schätzt, aber auch die Tatsache, dass er eine intakte Mannschaft übernehmen konnte, trat er seine erste echte Stelle im Seniorenbereich an. Vor zweieinhalb Jahren ließ sich das noch gut mit seinen beruflichen Ambitionen verbinden. Als Gymnasiallehrer hatte er trotz Verbeamtung gerade ziemlich die Nase voll und stieg aus. „Das hat echt nicht mehr gepasst. Wir hatten zehn Urkunden im Eingangsbereich hängen, welche Zertifizierungen wir tragen dürfen. Da stand auch, dass wir eine gesunde Schule sind. Zehn Meter weiter gab es einen Kiosk, wo irgendein ernährungstechnischer Mist verkauft wurde“, erzählt Schierbaum, für den das aber nicht der einzige Widerspruch war.

„Mir war klar, dass ich das keine 30 Jahre durchhalte. Das staatliche Schulsystem ist offenbar nichts für mich.“ Folglich orientierte sich der Lehrer um, der Mathematik und Sport unterrichtet und gründete eine private Nachhilfeschule. Was klein begann, wurde größer, dennoch folgte wenig später die Rückkehr an eine Schule, diesmal aber mit einem anderen Anspruch.

An der Rudolf-Steiner-Schule in Dortmund, einer Waldorfschule, trat er eine halbe Stelle an. Das macht ihm viel Spaß, und er räumt auf mit Vorurteilen, mit der diese Schulform zu kämpfen hat. „Jeder Waldorf-Schüler kann über den Witz, dass er dort seinen Namen tanzt, nur müde lächeln“, macht er klar. Gerne würde ihn sein Arbeitgeber mit mehr Wochenstunden an der Schule sehen, doch Schierbaum möchte den beruflichen Spagat mit dem zweiten Standbein „Nachhilfe“ gerne fortführen und intensivieren, weil er sich dann von keinem Bereich zu sehr vereinnahmt fühlt. Aktuell geht ohnehin alles digital. „Wir sind technisch gut aufgestellt, aber bei der Mathematik spricht man praktisch ins Nichts hinein“, ist der Distanzunterricht für ihn keineswegs optimal.

Ihn überzeugt das Konzept der Waldorf-Schule

An der Waldorfschule schätzte er das Konzept des Epoche-Unterrichts. Vier Wochen lang wird schwerpunktmäßig ein Fach wie Mathe 13 Stunden pro Woche vermittelt. „Man nimmt sich mehr Zeit für die Kinder, und die Wissensvermittlung nach Schwerpunkten zeigt gute Erfolge“, macht er deutlich. Dass er dem Vereinssport nun erst einmal den Rücken kehrt, soll nicht von Dauer sein.

In Lössel will der 38-Jährige, der „ledig, aber glücklich liiert“ ist, noch an einem gelungenen Übergang zu Nachfolger Jan-Martin Belgardt mitarbeiten. „Auch sonst werde ich dort gerne mal vorbeischauen“, sagt er. Vielleicht bleiben dann künftig auch noch ein paar Momente für ausgleichende Stunden beim Radfahren, bei funktionaler Gymnastik oder Yoga - allesamt Themen, die in jüngster Vergangenheit deutlich zu kurz gekommen sind.