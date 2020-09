Der HTV Hemer macht Appetit auf mehr

Hemer. Im Test gegen die U23 des THW Kiel erweist sich vor allem das Portugal-Duo Lima/Soares als Verstärkung.

Der HTV Hemer hat am Samstag in einem Testspiel die ambitionierte U23 des THW Kiel besiegt. Viel wichtiger als dieser Erfolg war vielleicht, dass die Zuschauer, die erstmals seit März ein Spiel der ersten Mannschaft im Grohe-Forum sehen durften, eine derart gute Partie zwischen zwei Oberligisten geboten bekamen, dass sie ihren HTV im positiven Sinne kaum wiedererkannten.





Vorbereitungsspiele bedürfen immer einer Einordnung. Auf der einen Seite also der HTV, der unfreiwillig zuletzt vor 14 Tagen getestet hat. Zuletzt fand sich schlichtweg kein Gegner. Auf der anderen Seite der schleswig-holsteinische Oberligist mit dem großen Namen, der sich den Aufstieg in die dritte Liga zum Ziel gesetzt hat, wie der aus Hagen stammende Trainer der Norddeutschen, Jan-Niklas Richter, nach der Partie verdeutlichte.

Diesem Gegner kaufte der HTV vor allem im ersten Durchgang den Schneid ab. Symptomatisch war das 1:0 durch Elias Lübbering, dem ein starker Block vorausging. Blitzschnell dann das Umschalten und schließlich das Tor. Immer wieder rannten sich die großgewachsenen Kieler Talente am HTV-Kreis fest. Besonders der portugiesische Neuzugang Walter Soares schien zu ahnen, was die Kieler vorhatten. Auch sein trick- und variantenreicher Landsmann André Lima überzeugte. Im Tor spielte zunächst der reaktivierte Matthias Kohl, nach der Pause dann Alexander Wizy. Er trug sich, wie sein Kieler Gegenüber David Meurer, sogar in die Torschützenliste ein.

Nicht nur taktisch und spielerisch lief beim HTV vieles rund, sondern auch ergebnistechnisch. 5:3, 8:4, 10:5 und 15:7 lauteten die starken Zwischenergebnisse im ersten Durchgang.

Läuft es beim HTV spielerischnicht rund, wird gekämpft

Nach der Pause wurde das Spiel härter. Die Leichtigkeit kam dem HTV etwas abhanden, am Kieler Kreis häuften sich die Probleme. Bastian Frenzel überraschte das nicht: „Dass irgendwann die Kraft nachlassen würde, war doch klar. Wir hatten neun Feldspieler dabei und Kiel 15.“

THW-Trainer Richter wies dagegen auf eine „Cross-Fit“-Einheit hin, die sein Team am Vormittag absolvierte und verglich auch den Stand der Vorbereitung: „Beim HTV geht’s in zwei Wochen wieder los, bei uns in fünf Wochen.“

HTV Hemer: Kohl, A. Wizy (1); Voigt (4), Bjelanovic (2), Lima (2), Ostermann (2), Frenzel (7/4), Lübbering (6), Sahlmann, Soares (3), Brieden (5).

THW Kiel: Saggan, Meurer (1), Schneider, Thal (3), Bruhse, Klepp (3/2), Haack (6), Schaefer (4), Höricke (2), Gebelein (2), Wäger (5), Jander (1), Johns, Suhr, Mattusek, Gildner, Schulte (1).