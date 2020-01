Der Knockout 0,3 Sekunden vor Schluss

Gellendes Pfeifkonzert, Schieber-Riefe, Dutzende von Bierbechern auf dem Eis: Das war der Schlussakt in einer Partie, die exakt 0,3 Sekunden vor der Sirene entschieden wurde. Da lag die Scheibe im Netz, was der Videobeweis belegte und die Unparteiischen endgültig zu den Buhmännern des Abends stempelte. Das Tor fiel zwar korrekt, doch ihre Entscheidungen in den Schlussminuten trugen letztlich zu dem für die Hausherren so bitteren Finish bei.





Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg 2:3 (2:0, 0:1, 0:2). Auf die ersten Saisonpunkte gegen die Niedersachsen durften die Roosters lange hoffen, und bis drei Minuten vor dem Ende war auch der Dreier sehr real. Doch dann stand die Verteidigung schlecht gestaffelt, und der gute Andreas Jenike im Tor musste den Puck nach Bittners Schlagschuss passieren lassen. Das 2:2 war ärgerlich, aber es kam ja noch viel schlimmer. Das Foul des Wolfsburgers Olimb blieb ungeahndet, den Konter stoppte Jenike, doch seine Abwehraktion wurde als Beinstellen gewertet. Strafe gegen Iserlohn 1:18 Minuten vor dem Ende, und den Fans platzte endgültig der Kragen.

Alex Greniers Führungstreffer nach nur 26 Sekunden

Die Wurfgeschosse flogen, nur langsam beruhigten sich die Gemüter. Wolfsburg bewahrte kühlen Kopf und verhinderte tatsächlich die Verlängerung. Bezeichnenderweise fuhr Jenike nach dem Torentscheid direkt zu den Unparteiischen, um sie zu ihrer Leistung zu beglückwünschen. Mit Wut und Enttäuschung endete somit eine Partie, die so vielversprechend begonnen hatte.

Wer nicht vom ersten Bully an dem Geschehen seine volle Aufmerksamkeit widmete, verpasste den furiosen Auftakt. 26 Sekunden standen auf der Uhr, als Alex Grenier mit einem präzisen Schuss ins Eck die Führung besorgte. Nach Machaceks Fehlpass hatte sich Julian Lautenschlager die Scheibe geangelt und die Vorarbeit geleistet.

Was folgte, war ein Roosters-Powerplay bei nummerischem Gleichstand, Wolfsburg schien gar nicht anwesend zu sein. Fleischer und Raymond verbuchten die nächsten klaren Chancen, und als dann das erste echte Powerplay aufgezogen werden durfte, fiel auch das hochverdiente 2:0. Es war sehenswert herausgespielt. Ryan O‘Connor, der doch rechtzeitig fit wurde, hatte abgezogen, Brückmann konnte die Scheibe nicht kontrollieren, und wieder war Alex Grenier zur Stelle (5.). Was für ein Start!

Die Grizzlys nahmen erst nach dem Powerbreak wirklich am Spiel teil, obwohl sie zuvor mit einem Pfostenschuss von Höhenleitner ein Ausrufezeichen gesetzt hatten. Gelegentliche Nachlässigkeiten der Iserlohner Defensive halfen ihnen zuweilen auf die Sprünge und brachten sie in gute Positionen. Doch die dynamischen und spielfreudigen Hausherren kamen ihrerseits zu vielversprechenden Abschlüssen und hatten sich diesen Vorsprung beim Gang in die Kabine verdient.

Klar war aber auch, dass sich die Grizzlys nicht auch zu Beginn des zweiten Drittels so schlafmützig präsentieren würden. Den Weg zum Anschlusstreffer hätte man ihnen allerdings erschweren können. Knapp eineinhalb Minuten waren vorüber, als sich die Roosters in Person von Petan einen Aufbaufehler erlaubten, nach dem ersten Abschluss nicht entschlossen klärten und so das Wolfsburger Nachsetzen und Pfohls 2:1 ermöglichten. Danach wurde es mehr und mehr ein anderes Spiel. Die Gäste nahmen Fahrt auf und sorgten vor Jenikes Gehäuse für reichlich Alarm.

Die Iserlohner ließen zu viel zu, und der Angriffsschwung des ersten Drittels kam auch nur noch sporadisch zur Geltung. Gewiss gab es ein paar vielversprechende Möglichkeiten, aber für anhaltenden Druck hätte der Leistungsunterschied zwischen den Angriffsformationen geringer sein müssen. Die vierte Reihe fiel spürbar ab. Ganz am Ende hatten die Fans den Torjubel bereits auf den Lippen, denn im Powerplay fehlten Jamie MacQueen nur Zentimeter zum dritten Tor.

In Überzahl ging es auch in den Schlussabschnitt, in dem die Sauerländer offensiv zu wenig zustande brachten, um ernsthaft am vorentscheidenden 3:1 zu schnuppern. Vor dem gegnerischen Tor fehlte die letzte Konsequenz, was man mit einer Führung im Rücken ja noch verschmerzen kann. Trotz zweier Strafzeiten schafften es die Hausherren schließlich, die Grizzyls rechtzeitig auszubremsen und den knappen Vorsprung zu verteidigen. Bis zur drittletzten Minute, als das dicke Ende mit dem 2:2 eingeläutet wurde.