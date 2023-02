Der Weg der Iserlohn Roosters zum Meister-Titel

Iserlohn. Das Ziel der Iserlohn Roosters ist die Teilnahme an den Play-offs in der DEL. Ab jetzt können die Fans schon einmal die Termine freihalten.

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat die vorläufigen Termine für die Play-offs der Spielzeit 2022/23 festgelegt. Demnach starten die K.O.-Spiele am 7. März mit der ersten Play-off-Runde und enden spätestens am 27. April mit der Entscheidung um den Titel in einem möglichen siebten Finalspiel.

Aufgrund von Hallenbelegungen kann es noch zu Verschiebungen bei den Spielterminen einzelner Play-off-Paarungen kommen. Die Hauptrunde der DEL-Saison 2022/23 geht derzeit auf die Zielgerade. Zwölf Spieltage vor dem Start der Play-offs hat sich noch kein Team für K.O.-Spiele qualifiziert. Derweil geht es im Tabellenkeller gegen den Abstieg. Der Tabellenletzte steigt sicher ab und auch dem 14. der Endabrechnung nach 60 Spieltagen droht der Abstieg, wenn der Meister der DEL 2 die Kriterien für den Aufstieg in die DEL erfüllt.

Die voraussichtlichen Play-off-Termine: 1. Play-off-Runde (Pre-Play-offs): 7., 10., 12.* März. Viertelfinale: 14./15., 17., 19., 21./22., 24.*, 26.*, 28./29* März. Halbfinale: 31. März, 2., 4., 6., 8.*, 10.*, 12.* April. Finale: 14., 16., 18., 21., 23.*, 25.*, 27.* April. (*: falls erforderlich).

Kriterien entscheiden bei Punktgleichheit über die Hauptrunden-Endplatzierung

Die Platzierung in der Hauptrunde erfolgt zunächst nach dem Punkteschnitt, alsdann nach der Tordifferenz. Die Tordifferenz wird in der Subtraktionsmethode festgestellt. Ergibt der Punkteschnitt keine Reihenfolge, erfolgt die Platzierung nach dem Schnitt der erzielten Tore (Quotient aus erzielten Toren und Anzahl der gewerteten Spiele). Sollten zwei oder mehr Mannschaften punkt- und torgleich sein, zählt deren direkter Vergleich. Ab drei punkt- und torgleichen Mannschaften werden die Ergebnisse dieser Mannschaften gegeneinander gewertet, indem von diesen Spielen eine neue Tabelle erstellt wird.

Informationen zu den Play-off-Paarungen: Für die 1. Play-off-Runde sind die Klubs auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde qualifiziert. Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten, wobei der jeweils besser Platzierte Heimrecht in Spiel eins und drei besitzt. Es kommt die „Best-of-Three-Regelung“ zur Anwendung.

Für das Viertelfinale sind die sechs bestplatzierten Teams der Hauptrunde sowie die beiden Sieger der ersten Play-off-Runde qualifiziert. In das Halbfinale kommen die vier Sieger der Viertelfinal-Partien. Das Finale bestreiten schließlich die beiden Sieger der beiden Halbfinale.

Vier Siege notwendig

Die Paarungen und das jeweils erste Heimrecht richten sich nach den Platzierungen der qualifizierten Klubs in der Hauptrunde. Der Bestplatzierte bekommt den Letztplatzierten, der Zweitbestplatzierte den Vorletzten usw. zugeordnet, wobei der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht besitzt. Ab dem Viertelfinale kommt in allen Play-off-Runden die „Best-of-Seven“-Regelung zur Anwendung. Demnach sind vier Siege zum Erreichen der nächsten Runde bzw. den Gewinn der Meisterschaft nötig. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel.

