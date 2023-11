Deshalb ist bei Iserlohner Turnerinnen die Freude groß

Iserlohn Die Turnerinnen des TuS Iserlohn sicherten sich den Oberliga-Aufstieg. Für Trainerin Anja Grundler wurde damit ein Traum wahr.

Die Mannschaft der Leistungsturnerinnen des TuS Iserlohn erreichten in der Verbandsliga ihren dritten Sieg in Folge und steigt damit in die Oberliga auf.

Kampfgericht bemängelt nicht vorhandene Fehler

Am Sprung sammelten die Iserlohnerinnen gleich zu Beginn viele Punkte. Auch am Barren verliefen die Übungen wie geplant. Nelly Schneider und Lina Röttgers turnten einen Handstand, hinzu zeigten alle Turnerinnen eine halbe Schraube als Abgang. Als jedoch die sonst beste Turnerin an diesem Gerät, Lina Röttgers, ihre Wertung erhielt, kam bei den TuS-Turnerinnen großes Erstaunen auf. Sie erhielt ungewohnt wenige Punkte. „Ihre Übung war aus unserer Sicht eigentlich perfekt“, berichtete Trainerin Anja Grundler.

Mein Ziel war es immer, dass meine Turnerinnen besser werden als ich selbst. Und so langsam ist dieses Ziel erreicht. Anja Grundler, Trainerin der Leistungsturnerinnen im TuS Iserlohn

„Aber das Kampfgericht hatte angebliche Fehler entdeckt, die zur Nichtanerkennung eines Elements führten.“ Trotz Intervention bei den Kampfrichtern blieben diese bei ihrer Entscheidung. Dennoch erreichte das Team in Summe mit fast vier Punkten Vorsprung die beste Teamwertung.

Schwierige Elemente gleichen Fehler am Schwebebalken aus

Am Schwebebalken kam es dann zu ungewohnt vielen Fehlern bei den Iserlohnerinnen, die alle jeweils einmal das Gerät verlassen mussten und dafür mit einem Punkt Abzug bestraft wurden. Dank schwieriger Elemente, für die es mehr Punkte gibt, konnten jedoch die Stürze ausgeglichen werden, und das Team erhielt an diesem Gerät noch die zweithöchste Mannschaftswertung.

Mehr zum Thema

Am Boden präsentierten sich die TuS-Turnerinnen dann wieder souverän und vergrößerten nochmals ihren Vorsprung. Anja Grundler sicherte sich hier die beste Tageswertung, gefolgt von Lina Röttgers.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Am Ende durfte sich die Mannschaft nicht nur über den Tagessieg, sondern auch über den Aufstieg in die Oberliga freuen. Anja Grundler konnte das Ergebnis kaum glauben. Für die 29-jährige ist es das erste Mal, dass sie in der Oberliga starten kann, und das mit ihren eigenen Schützlingen. „Ich bin extrem stolz auf meine Mädels. Sie erreichen so viel und haben noch so viel Potenzial“, freute sich die Iserlohner Trainerin. „Mein Ziel war es immer, dass meine Turnerinnen besser werden als ich selbst. Und so langsam ist dieses Ziel erreicht.“ Sie freue sich unheimlich, ihre erste Oberligasaison mit ihren Turnerinnen gemeinsam zu bestreiten. „Ein Traum wird wahr”, wurde es für Anja Grundler am Ende emotional.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe