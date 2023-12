Deshalb ist Intensität für Iserlohns Basketballer wichtig

Iserlohn Die Partie gegen die SG Telgte-Wolbeck war für die Regionalliga-Basketballer der TuS Iserlohn Kangaroos wichtig im Abstiegskampf.

Trainer Toni Prostran hatte von seinem jungen Team vor der wichtigen Partie gegen den Tabellenachten eine hohe Intensität von Anfang an gefordert – und die Mannschaft lieferte ab.

Basketball-2. Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos - SG Telgte-Wolbeck Baskets 88:59 (18:4, 40:16, 63:39). Von Beginn an setzten die Iserlohner die Gäste in der Matthias-Grothe-Halle mit doppelter Deckung über das gesamte Spielfeld und hohem Tempo mächtig unter Druck. Die Münsterländer zeigten sich deutlich beeindruckt und kamen erst in der siebten Minute zu ihren ersten Zählern. Da hatten die Kangaroos bereits 13 Punkte auf der Anzeigetafel. Dementsprechend deutlich endete der erste Abschnitt mit 18:4.

Spektakulärer Buzzerbeater von Elias Marei

Im zweiten Viertel ließ das Prostran-Team Telgte weiter nicht ins Spiel kommen und baute seinen Vorsprung konsequent weiter aus. Dabei profitierten die Iserlohner besonders in der Abwehr von der körperlichen Überlegenheit durch ihre beiden „Bigmen“ Malick Kordel und Julius Treichel, die mehrfach Telgter Korblegerversuche erfolgreich blockten. Der Halbzeitstand von 40:16 war bereits mehr als die Vorentscheidung, wobei Elias Marei mit seinem verwandelten „Buzzerbeater“ in der Schlusssekunde nochmals ein spektakuläres Ausrufezeichen setzte.

Im dritten Durchgang konnte es sich Iserlohns Coach schnell leisten, allen Spielern Einsatzzeiten zu bieten, ohne dass es zu einem Bruch im Kangaroos-Spiel gekommen wäre. Zwar kamen die Gäste durch sich bei den Gastgebern einschleichenden Unkonzentriertheiten und einigen unnötigen Fouls nochmals etwas besser ins Spiel und ließen so ihren Rückstand zumindest nicht noch weiter anwachsen, doch für eine Wende waren die Kangaroos an diesem Abend einfach zu stark.

Iserlohn: Kouzo (6), Gebauer (5), Kwast (8/2 Dreier), Totska (6), Toennies (7/1), Marei (20/6), Akem (2), Wegmann (4), Pavljak (16/1), Patralexis (2), Treichel (5), Kordel (7).

