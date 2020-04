Die bislang schwächste Spielzeit

Es war ein abruptes Ende. Unmittelbar nach Ende der Hauptrunde zogen die Verantwortlichen der 2. Basketball-Bundesliga angesichts der heraufziehenden Corona-Problematik auch für die Vereine der ProB die Reißleine und gleichzeitig einen Schlussstrich unter die Spielzeit 2019/20.

22 Partien waren da absolviert und die Iserlohn Kangaroos trotz ihrer bislang schwächsten Saison nach dem Wiederaufstieg 2014 als Zehnter aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber Düsseldorf auf einem Nichtabstiegsplatz. Das wäre zwar letztlich nicht einmal erforderlich gewesen, um die Klasse zu halten, vermittelte aber zumindest ein besseres Gefühl.

In den vorangegangenen 22 Spielen gelangen der Mannschaft von Cheftrainer Milos Stankovic gerade einmal sieben Siege. In den fünf Spielzeiten davor waren es 75 Hauptrundenerfolge gewesen, im Schnitt also 15 pro Spielzeit, dennoch bleibt Kangaroos-Manager Michael Dahmen bei seiner Überzeugung und sagt: „Ein Platz unter den ersten Vier war möglich.“ Er erinnert dabei an viele unglücklich verlorene Heimspiele (gegen Itzehoe, Bochum, Schwelm, Bernau und zuletzt Wedel) aber auch an die Partien gleich zum Auftakt in Schwelm, in Düsseldorf oder Münster. Wären nicht einmal die Hälfte davon für die Iserlohner ausgegangen, wäre das Team in der dicht gestaffelten Tabelle in der oberen Hälfte der Play-offs gelandet.

Michael Dahmen räumt aber auch ein, dass es sportlich nicht gepasst hat. Die fehlende Erfahrung des Trainers („er hat sich zuviel Druck gemacht und unter Druck nicht gut gearbeitet, aber wir haben uns auch oft selbst aus dem Spiel genommen“) war sicher nur ein Kritikpunkt, auch einige Spieler im recht knapp besetzten Kader brachten nicht das, was man sich von ihnen erhofft hatte. „Keiner hat über die gesamte Saison einhundert Prozent gebracht“, analysiert der Manager.

Im Ligavergleich wird schnell deutlich, wo die Stärken und Schwächen der Kangaroos lagen. Einer hervorragenden Dreierquote (35,7 Prozent bei 589 Versuchen, nur Bochum war besser) stand eine mäßige Trefferquote aus der Mittel- und Nahdistanz von gerade einmal 50,5 Prozent gegenüber. 326 Treffer bei 424 Versuchen gab es von der Freiwurflinie. Mit 76,9 Prozent erreichte man damit die beste Quote der Liga, allerdings bekamen nur vier Mannschaften weniger Freiwürfe zugesprochen.

Wenig Rebounds geholt undviele Fouls kassiert

Nur 731 abgegriffene Bälle, lassen die Iserlohner Schlusslicht in der Reboundstatistik werden. Zum Vergleich: Nordmeister Itzehoe angelte sich 908 Bälle. Mit 548 kassierten die Waldstädter darüber hinaus die meisten Fouls. Dresden als Vorletzter bekam 505 Fehler angehängt, Schwelm nur 408.

Mit 322 Ballverlusten rangiert das Team dagegen im Mittelfeld und auch die Korbdifferenz vor dem Hintergrund von nur sieben Siegen und 15 Niederlagen war mit 1738:1794 in Ordnung. Das bedeutet, dass die Mannschaft im Schnitt 79 Punkte erzielt und 81,5 Zähler kassiert hat, was ebenfalls dafür spricht, dass deutlich mehr drin war. Unter dem Strich wurde nur die knappe Partie in Sandersdorf gewonnen, alle anderen engen Spiele gingen dagegen verloren.