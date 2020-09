Die Bundesliga fest im Visier

Iserlohn. Bleron Krasniqi vom FC Schalke 04 könnte der nächste Iserlohner Fußballprofi werden.

Als Nassim Boujellab im März 2019 sein Bundesligadebüt für den FC Schalke 04 feierte, horchten Kenner der heimischen Fußballszene auf. Schließlich handelte es dabei um einen Iserlohner Jungen, der das Fußballspielen bei den Sportfreunden Oestrich erlernte. Dorthin wechselte vom SC Tornado Westig im Sommer 2011 auch der gerade neun Jahre junge Offensivspieler Bleron Krasniqi. Er ist vielleicht der nächste Iserlohner, der es zu Bundesliga-Ehren bringt.

In die Schalker U19 zu Norbert Elgert, dem als Talentförderer und Entwickler ein legendärer Ruf vorauseilt, hat er es nach nun fünf Jahren in der Knappenschmiede bereits geschafft. Zehn Mal kam er in der vergangenen, abgebrochenen Saison in der U19-Bundesliga zum Einsatz.

Ein kam- sah- und siegte-Typ ist Bleron Krasniqi aber nicht. Rückschläge und Enttäuschungen hat es immer wieder gegeben, etwa als er noch zu Westiger Zeiten als Knirps ein Probetraining bei Borussia Dortmund absolvierte, aber durchs Sieb fiel. Oder als er als Oestricher an einem Talente-Tag des VfL Bochum teilnahm. „Von 50 Teilnehmern wurden drei zu einem Probetraining eingeladen, ich gehörte dazu. Aber als es bei einem Stützpunktturnier um die endgültige Aufnahme ging, konnte ich nicht dabei sein. Ich war krank und natürlich enttäuscht, weil ich mich nicht beweisen konnte.“ Aufgebaut hat ihn anschließend sein Vater Jeton. „Irgendwann kommt deine Chance“, sagte er.

Schalke-Scouts entdecken ihn in der D-Junioren-Bezirksliga

Tatsächlich: Ohne es gewusst zu haben, schlug seine große Stunde am 29. November 2014: In der D-Junioren-Bezirksliga hatte der in der Zwischenzeit entstandene FC Iserlohn als Tabellenführer die auf Rang zwei liegenden Sportfreunde Siegen zu Gast. Beim 3:0-Erfolg war Krasniqi an allen Toren beteiligt. Eins erzielte er selbst, die beiden weiteren bereitete er vor. Abends klingelte dann das Telefon. Sein Trainer Sascha Clever meldete sich und berichtete vom Schalker Interesse. „Bleron war schon immer fokussiert und vorbildlich im Spiel-, sowie im Trainingsbetrieb. Ein Super-Typ, der trotz des Erfolges bodenständig geblieben ist“, sagt Clever über seinen früheren Schützling.

Natürlich hat Bleron Krasniqi sein erstes Spiel im königsblauen Trikot nicht vergessen. „Nach der ersten Halbzeit war ich völlig erschöpft.“. Und mit nur einem Einsatz für die U14 in der Hinrunde der Saison 15/16 war er natürlich nicht zufrieden, auch wenn ihm in diesem Spiel ein Tor gelang. „Aber in der Rückrunde habe ich dann in neun Spielen zehnmal getroffen. In der U15 lief es ähnlich, die Rückrunde war stärker als die Hinrunde.“ So sicherte er sich seinen Platz im Kader der U17, die von Frank Fahrenhorst trainiert wurde. „Unter ihm habe ich mich leistungsmäßig verbessert. Ich habe 20 Spiele gemacht und zwölf Tore geschossen.“

Als er bei einem Auswärtsspiel in Mönchengladbach ohne Einsatzzeit blieb, kehrte er entsprechend geknickt nach Hause zurück. Wieder wusste sein Vater was zu tun ist. „Wir sind dann mit einem Ball zum Sportplatz am Seilersee gefahren, dort hat er seinen Frust abgebaut.“ Zu seinen fußballerischen Stärken zählt der heute 18-Jährige das Dribbling, die Eins-gegen-Eins-Situationen in der Offensive und seine Beidfüßigkeit. Vier der zwölf Tore in der U17 schoss er mit links. Am liebsten läuft er als „falsche 9“ auf, gespielt hat er schon fast überall. „Außer Linksverteidiger und Torwart.“ Krasniqi weiß aber auch, dass er körperlich noch zulegen muss. Zudem ist er sich seiner mentalen Stärke und der Geduld bewusst. „Mit Geduld meine ich aber nicht, dass ich darauf warte, dass meine Zeit noch kommt, sondern ich weiß, dass ich weiter Gas geben muss.“ Will er unter Norbert Elgert bestehen, bleibt ihm gar nichts anderes übrig. „Das Training ist sehr intensiv“, weiß er nach einem Jahr. Krasniqi kennt die Geschichte von Julian Draxler. „Er kam aus der U19 zu Felix Magath und konnte dessen Training locker mitmachen.“

Zwei Tore vor den Augen von Sportvorstand Jochen Schneider

Die U19 soll auch für ihn nicht die Endstation sein. „Man guckt schon nach oben, wenn Spieler ihr Profidebüt geben, die zwei Wochen zuvor noch bei uns waren.“ Auf sich aufmerksam machen konnte er bereits. Als im Juli die U19 des VfB Stuttgart 4:0 besiegt wurde, schaute sich Sportvorstand Jochen Schneider das Spiel an. Er sah zwei Krasniqi-Tore.