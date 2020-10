Die DEL kreist weiter in der Warteschleife

Iserlohn. Start am 13. November ist abgesagt, und spätestens in sechs Wochen soll eine endgültige Entscheidung fallen

Der Start in die DEL-Saison 2020/2021 wird sich weiter verschieben. Bei einer Telefonkonferenz verständigten sich die Verantwortlichen der 14 Klubs, vom Auftakt am 13. November abzusehen, nachdem schon der ursprünglichen Termin 18. September nicht zu halten war. Der Grund: Fehlende Planungssicherheit wegen der Vorgaben zur Zuschauerkapazität und wegen fehlender Zusagen für finanzielle Unterstützung.

Der Hintergrund: Eishockey ist mehr als andere Sportarten von den Einnahmen aus Eintrittsgeldern abhängig. Weil die aktuell geltende 20-Prozent-Auslastung der Hallen ein beträchtliches Loch in die Kasse reißt, gab es die Forderung an die Politik, ein 60-Millionen-Hilfspaket für Eishockey zu schnüren. Und dafür gibt es bislang keine Zusage.

„Deshalb hat die Liga die richtige Entscheidung getroffen“, sagte Roosters-Boss Wolfgang Brück, der auch mit dem weiteren Prozedere einverstanden ist. Das sieht vor, dass man bis Mitte November weitere Entscheidungen zum Saisonablauf treffen will, um möglichst einen Start in der zweiten Dezemberhälfte zu realisieren.

„Man kann doch nur tagesaktuell planen. Es geht darum, ob es Fördermittel gibt und natürlich darum, was die Pandemie macht.“ Er verweist auf intensive Gespräche mit der Politik und will das Votum vom Freitag nicht als Hinhalten bis zur endgültigen Saisonabsage im November werten. „Wir können nicht nach dem Prinzip Hoffnung arbeiten. Es geht um Geld, und ohne Verbindlichkeit starten wir nicht.“

Nachvollziehen kann es sein sportlicher Leiter Christian Hommel, für den nun Plan B greift. „Den haben wir mit den Athletikcoaches für den Fall einer erneuten Verschiebung entwickelt. Plan C hätte bei einer Absage gegolten.“ Hommel wird dem Team in Kurzarbeit eine Pause verordnen. „Nach dem Hick-Hack müssen die Jungs runterkommen.“ Er selbst hat sich daran gewöhnt, Spieler zu vertrösten, besondern jene, die noch in Nordamerika weilen. „Ich mag es, wenn Fakten geschaffen und Sachen auf den Punkt gebracht werden.“ Davon kann in der DEL nicht die Rede sein, aber im November dürfte es wohl keine weitere Frist geben.

„Wir brauchen Subventionen, denn Zuschauereinnahmen sind keine kalkulierbare Größe mehr“, verweist Hommel auf hohen organisatorischen Aufwand bei einer 20-Prozent-Auslastung. „Da verdienst du nichts.“ Ob bei einem Start zum Jahresende noch 52 Spieltage absolviert werden können, lässt er offen.

Die Spieler sollen jetzt eine Trainingspause einlegen

„Wichtig ist, dass der Sport zurück kommt und dass man dafür alles probiert.“ Dem Vernehmen nach hätten drei der 14 Klubs auch unter den gegebenen Bedingungen spielen wollen. Es könnten theoretisch mehr werden. Wäre also auch ein Start mit kleinerem Teilnehmerfeld denkbar? Christian Hommel: „In diesem Jahr kann man gar nichts mehr ausschließen.“

Der erst in der letzten Woche aus Kanada zurückgekehrte Trainer Jason O’Leary erfuhr von der DEL-Entscheidung auf dem Weg in die Schweiz, wo er seine Söhne über das Wochenende besuchen will. Seine erste Reaktion: „Shit, shit!“ Den Spielern will er nun etwas Regenerationszeit einräumen, und danach dürfte es in gewohnter Form im kleinen Kreis oder individuell im Kraftraum und auf dem Eis weitergehen. Darauf stellt sich auch Verteidiger Dieter Orendorz ein. „Das ist enttäuschend, wir hatten uns auf den 13. November eingestellt.“ Und weiter: „Wir entscheiden nicht. Unser Job ist es, bestens vorbereitet zu sein, wenn das Mannschaftstraining beginnt. Und wir hoffen alle, dass es irgendwann losgeht.“

Der Roosters-Akteur mit der längsten Pause ist der lange verletzte Marko Friedrich, der nun noch länger auf sein Comeback warten muss. Er schaut neidisch auf andere Ligen, wo bereits wieder gespielt wird - wie in Österreich, der Schweiz, Finnland oder Schweden. „Warum kriegen es die Österreicher hin? Da bekommen die Klubs Geld für jeden unbesetzten Platz, und es funktioniert offenbar.“ Friedrich hätte sich größere Aktivitäten der DEL gewünscht und verweist auf die Folgen, wenn nicht gespielt wird. „Es geht auch um die Stammvereine, um den Nachwuchs und um die TV-Präsenz.“

Nicht überrascht von der Entscheidung der DEL zeigte sich Matthias Schlüter, der Fanbeauftragte der Roosters. „Unter den gesetzlich vorgegebenen Bedingungen kann man nicht guten Gewissens starten.“ Er hat in den vergangenen Wochen viel mit den Fans diskutiert.

„Allen ist klar, dass ein Stadionbesuch in diesen Zeiten nicht so wäre, wie man ihn kennt.“ Er hat sogar von vielen Roosters-Anhängern gehört, dass sie in dieser Saison, wann immer sie beginnt, ohnehin nicht kommen würden. Wer im Frühjahr bereits eine Dauerkarte gekauft hat, kann im übrigen darauf bauen, dass sein Geld nicht verloren ist, selbst wenn gar nicht gespielt wird. An den genauen Erstattungs-Modalitäten wird noch gearbeitet.

Für Schlüter muss die entbehrungsreiche Zeit aber nicht den totalen Verzicht bedeuten. „Der Nachwuchs spielt schließlich, und da kann man auch hingehen. Das ist zwar keine DEL, aber es riecht doch wie Eishockey."