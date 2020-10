Die DEL setzt den Abstieg für die Saison 20/21 aus

Iserlohn. Das Aufstiegsrecht für die DEL2 ist eingeschränkt

Die Frage, ob oder wann die Deutsche Eishockey-Liga starten kann, ist zwar weiterhin unbeantwortet, aber die erste Entscheidung der Saison 2020/21 ist gefallen. Es wird am Ende keinen Absteiger aus der DEL geben, der Meister der DEL2 darf sein Aufstiegsrecht dagegen unter Bedingungen wahrnehmen. Der in Frage kommende Klub muss mindestens 26 Hauptrundenspiele absolviert haben, sich damit für die Playoffs qualifiziert und als Sieger der Playoffs mindestens sechs Playoff-Siege inklusive einer Final-Serie erreicht haben. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sagt dazu in einer Pressemitteilung: „Alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass der gemeinsame Vertrag zur Wiedereinführung des sportlichen Auf- und Abstiegs weder gefährdet noch insgesamt infrage gestellt werden soll.“

Sofern in der Saison 21/22 die DEL mit 15 Teams spielt und der Meister der DEL2 im selben Jahr nicht aufstiegsberechtigt ist, steigt dennoch das Schlusslicht der DEL nach Abschluss der Hauptrunde ab. Nur wenn ein Klub aus wirtschaftlichen Gründen die DEL verlässt, darf der Tabellenletzte in der höchsten Liga bleiben.