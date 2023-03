Die ersten Termine bei den Iserlohn Roosters stehen fest

Iserlohn. Nach der Saison ist vor der Saison – aus diesem Grund können sich die Fans der Iserlohn Roosters bereits die ersten Termine im Kalender notieren.

Die Fans der Iserlohn Roosters haben noch bis einschließlich den 15. April (bei Überweisung: Geldeingang auf dem Konto spätestens am 17. April) Zeit, ihre Dauerkarte zu sichern und dabei von den Vorteilen der frühzeitigen Bezahlung zu profitieren. Hierbei handelt es sich um die Teilnahme am Grillfest und die automatische Freischaltung der Dauerkarte für die Testspiele am Seilersee in der Saisonvorbereitung 2023.

Die Termine für diese Testspiele stehen bereits fest: Am 1., 3. und 8. September tritt das Team von Headcoach Greg Poss zu Testspielen in der Balver Zinn Arena an. Über die Bullyzeiten und die Gegner wird der Klub noch informieren, sobald diese verbindlich feststehen.

Traditionen: Grillfest für Dauerkarteninhaber und öffentliches Training

Das traditionelle Grillfest mit der Mannschaft für die Dauerkarteninhaber wird am Dienstag, den 22. August, stattfinden. Auch der Termin für das erste öffentliche Training steht bereits fest: Am Samstag, den 5. August, werden sich Poss und Co. das erste Mal in neuer Konstellation präsentieren.

Darüber hinaus wird der Einlass zu den Heimspielen der Roosters zur neuen Saison wieder 90 Minuten vor Spielbeginn stattfinden. Im Zuge der Einlassbeschränkungen und der damit verbundenen Kontrollen durch die Corona-Auflagen war der Einlass vorübergehend um eine halbe Stunde vorgezogen worden. Dauerkarteninhaber können ab sofort bereits 15 Minuten vor dem offiziellen Einlass in die Balver Zinn Arena.

