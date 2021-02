Die gute Trainingswoche krönen

Iserlohn. Roosters-Trainer Jason O’Leary warnt vor Leichtsinn gegen gestresste Berliner Eisbären.

Mit den Eisbären Berlin erwarten die Iserlohn Roosters heute Abend am Seilersee (18.30 Uhr) einen ihrer Lieblingsgegner der jüngeren Vergangenheit. Die zurückliegenden drei Heimspiele wurden gewonnen und dabei 13 Tore erzielt. Doch es spricht noch mehr für den IEC: Die Eisbären machten sich bereits am Mittwoch mit einer schaurigen Auswärtsbilanz auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen: Aus sechs Gastspielen holten sie bis dahin lediglich einen Sieg, der gelang am 17. Januar in Krefeld. Genau dort traten sie am Donnerstagabend erneut an und gewannen 6:1.

Keine 24 Stunden später ist das Team von Trainer Serge Aubin also erneut gefordert. Doch darin besteht wiederum eine Gefahr für die Roosters. Niemand sollte von vornherein annehmen, dass die Berliner mit müden Knochen und schweren Beinen am Seilersee auflaufen werden.

Jason O’Leary sieht’s wie Berlins Stürmer Tuomie

„Wir können das meistern, die Jungs sind mit neuer Energie aus der Pause gekommen“, sagte deren Stürmer Parker Tuomie im Gespräch mit der „Berliner Morgenpost“. So sieht es auch Iserlohns Trainer Jason O’Leary: „Die Berliner hatten zuvor eine Woche Pause, die Mannschaft dürfte daher fit für zwei Spiele sein. Auf unsere Vorbereitung hat deren Programm jedenfalls keine Auswirkungen gehabt.“

Er kann ungefähr nachvollziehen, wie es ist, in dieser engen Taktung antreten zu müssen. Bereits fünfmal lag zwischen zwei Partien immerhin ein Tag Pause, drei Begegnungen in diesem Rhythmus folgen noch. Seine Devise: „Man sollte nicht großartig meckern, sondern einfach spielen.“

Seit Dienstag richteten die Roostes ihren Fokus auf das Spiel gegen die Eisbären, mit den Trainingsleistungen seiner Schützlinge ist O’Leary zufrieden. Es läuft grundsätzlich wieder ziemlich rund am Seilersee. Die Zahl der Torschützen ist zuletzt sprunghaft angestiegen, die Mannschaft behält auch in Phasen des Rückstandes einen kühlen Kopf und belohnt sich wieder mit Zählbarem. Kurzum: Es traten in jüngster Zeit keine eklatanten Schwächen zutage, an deren Beseitigung jetzt dringend gearbeitet werden musste. Sogar das Problem der vielen Zwei-Minuten-Strafen scheint man in den Griff bekommen zu haben. Nur zweimal musste ein Rooster gegen die Kölner Haie vom Eis.

Eher kann man noch einige Punkte optimieren. „Unser Box- und Powerplay muss wieder besser werden, und vor allem dürfen wir gegen Berlin nicht zu locker sein“, sagt O’Leary, der das Team auf mindestens einer Position umbauen wird. Denn während Andy Jenike wieder mitmischt und ins Tor zurückkehren wird, droht der Ausfall von Stürmer Jake Weidner aus persönlichen Gründen.