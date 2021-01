Die Handball-Saison 2020/21 ist Geschichte

Iserlohn. Verband sieht einen Abbruch als einzige Lösung. Hoffnung auf Aufstiegsrunden im April und Mai.

Was sich bereits vor Wochen abgezeichnet hat und von Seiten des Westfälischen Handballverbands auch formuliert wurde, ist nun amtlich. Die im Oktober 2020 angelaufene Saison wird auf westfälischer Ebene abgebrochen.

„Wir haben nunmehr Gewissheit. Selbst für den optimalen Fall, dass die Inzidenzwerte bis Mitte Februar soweit runtergehen, dass die Behörden ein Mannschaftstraining in der Halle erlauben würden, verbleibt nicht ausreichend Zeit, um sich auf eine Fortsetzung der Saison bis zu den Sommerferien vorzubereiten“, wird der Vizepräsident Spieltechnik, Andreas Tiemann, auf der Homepage des Verbandes zitiert, und weiter: „Unter Abwägung dieser Vorgaben haben wir uns als Präsidium zu dem Schritt entschieden, um den Vereinen die gewünschte frühzeitige Planungssicherheit zu geben“.

Keine Absteiger in derSpielzeit 2020/21

Damit ist gleichzeitig klar, dass es in der Saison 2020/21 keine Absteiger geben wird. Eine Teilnahme an Spielangeboten des Verbandes ist in einer möglichen verbleibenden Restzeit der Serie freiwillig. Vereine, die aufsteigen wollen, können sich melden und an einer Aufstiegsrunde teilnehmen. Grundsätzlich erhalten alle Vereine die Möglichkeit, für einen Ligapokal in kleinen regionalen Gruppen zu melden. Einzelheiten hierzu werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Bei den heimischen Vereinen konnte dieser seit Jahresbeginn im Raum stehende Vorstoß nicht mehr überraschen. Beim Marktführer HTV Hemer hat man sich zwar noch nicht abschließend mit der neuen Situation befasst, doch eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde kommt dem Vernehmen nach nicht in Frage. Sofern die Vorbereitungszeit von vier bis sechs Wochen gewährleistet ist, würde man aber gerne Freundschaftsspiele bestreiten.

Henning Schierbaum, Trainer beim Handball-Landesligisten TV Lössel hatte sich bereits festgelegt und eine Teilnahme seins Teams an einer Aufstiegsrunde ausgeschlossen. „Natürlich wollen wir wieder spielen, wenn es möglich ist, aber für mich gehören auch Zuschauer, Bierstand und Bratwurst dazu, sprich die Gemeinschaft“, so der Coach, für den vor allem die Frage im Vordergrund steht, wie fit die Spieler sind, wenn es darum geht, für irgendwelche freundschaftliche Spielrunden zu melden. „Wir benötigen auf jeden Fall sechs Wochen Vorbereitung, sonst fangen wir uns nur schwere Verletzungen“, macht er deutlich.

Für den Letmather TV gibt eswohl keine Aufstiegschance

Beim Bezirksligisten Letmather TV sieht die Sache schon wieder anders aus, weil diese Liga nicht dem HV Westfalen zuzuordnen ist, sondern den Kreisen. LTV-Geschäftsführer Stefan Brunswicker geht nicht davon aus, dass es eine Aufstiegsmöglichkeit in die Landesliga geben wird, auch wenn er sich die für seinen Klub natürlich wünschen würde. Die Bezirksligen haben ja jetzt schon nur zehn Mannschaften. Wenn da noch Vereine raus gehen und von unten nichts nachkommt, braucht man ja bald nicht mehr zu spielen“, so der Vereinsfunktionär, der betont, dass die Letmather ihren Fokus schon ganz auf die Serie 2021/22 richten.