Die Iserlohn Roosters sind jetzt gewarnt

Iserlohn. Im dritten Duell mit Schlusslicht Krefeld geht es um vollen Einsatz von Anfang an.

Als er am Dienstagmittag vom Eis kam, wirkte er überaus zufrieden. „Das war ein sehr gutes Training mit viel Tempo. Die Jungs sind heiß“, sagte Jason O’Leary, der Chefcoach der Iserlohn Roosters. Daraus darf man vielleicht ableiten, dass die Mannschaft bei den Krefeld Pinguinen die Verhältnisse zurecht rücken und eine erneute Pleite wie vor zwölf Tagen am Seilersee unbedingt vermeiden will.

Damals feierte der Tabellenletzte sein erstes Erfolgserlebnis der Saison, und das zweite gab es nun am Montag in Düsseldorf, wo die DEG diesen Gegner offenkundig auf die leichte Schulter nahm und nach dem Blitzstart mit der Führung nach 47 Sekunden am Ende mit 1:3 verlor. Pinguins-Coach Boris Blank hatte für das Westduell den Torhüter getauscht. Marvin Cüpper kam für Sergei Belov und bot eine glänzende Leistung.

Jenike steht wieder im Tor, Grenier muss wohl passen

Bei den Krefeldern folgte auf den ersten Saisonsieg im übrigen das 0:7 in eigener Halle gegen die Kölner Haie – ein gutes Omen für das Gastspiel der Roosters? Fest steht, dass die Pinguine in der Yayla-Arena noch keinen Punkt geholt haben, dementsprechend groß dürfte ihr Ehrgeiz sein, auch diese Serie zu beenden. „Wir können den Gegner schon richtig einschätzen, und der Sieg gegen Düsseldorf ist Warnung genug“, versichert O’Leary. Er verweist auf einige Akteure mit KHL-Erfahrung in Reihen der Gastgeber, die er sehr ernst nimmt. „Das ist eine DEL-Mannschaft und ganz gewiss kein leichter Gegner.“ Von seinen Roosters will der Coach ein ähnliches Niveau wie gegen Bremerhaven sehen – also gute Defensivarbeit, hohes Tempo, viele Aktionen in der gegnerischen Zone.

„Dazu müssen wir sauber aufbauen, um das Tempo wirklich hoch halten zu können.“ Wie gewohnt erwartet er von seinen Spielern viel Disziplin und das Vermeiden der unnötigen Strafen. Gleichzeitig wünscht er sich mehr Effizienz im Powerplay als noch am Sonntag, wenngleich eine prägende Figur des Iserlohner Überzahlspiels möglicherweise weiter ausfällt. Alexandre Grenier hat noch nicht wieder trainiert, ein Einsatz ist eher unwahrscheinlich. Möglicherweise will O’Leary die „special teams“ etwas anders formieren.

Eine wesentliche Änderung gegenüber dem Bremerhaven-Spiel ist der Wechsel auf der Torhüterposition, Andreas Jenike kehrt auf seinen Stammplatz zurück. Weitere Ausfälle gibt es nicht, es muss also möglicherweise ein überzähliger Akteur auf die Tribüne. Am letzten Sonntag traf es Erik Buschmann.

Jason O’Leary hat sich das Krefelder Spiel in Düsseldorf noch einmal genau angeschaut und sagt, worauf es ankommen wird. „Wir wissen, wie wir spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Und somit ist es entscheidend, dass wir unser Spiel konsequent durchziehen.“