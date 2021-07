Die Fußballer des VfR Lasbeck finden Platz in Letmathe

Iserlohn. Die Schäden am überfluteten Lasbecker Sportplatz sind noch gar nicht absehbar. Große Sorgen im Verein.

Die Bilder sind beängstigend, und das Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht absehbar. Der Lasbecker Fußballplatz war am Mittwoch komplett überflutet. „Nur der Zaun steht noch, alles andere ist praktisch weggeschwommen“, berichtet Rainer Bertz, der Geschäftsführer des VfR Lasbeck.

Er kann sich noch an das Unwetter von 2007 erinnern, das eine komplette Sanierung des Sportplatzes nach sich zog. Und er verbindet das mit einer existenziellen Frage für den Verein. „Ist die Stadt noch einmal bereit, 250.000 Euro zu investieren, um den Sportplatz herzurichten?“ Die Antwort wird noch eine Weile auf sich warten lassen, aber tagesaktuelle Probleme müssen sofort angegangen werden.

Bertz kontaktierte das Sportbüro, um nach Ausweichmöglichkeiten für die Herrenmannschaft zu suchen. Die steht in der Saisonvorbereitung und hat auch einige Testspiele geplant. Verwiesen wurde er an den ASSV Letmathe, und dessen Vorsitzender Bernd Steinau signalisierte bereits Hilfestellung. „Natürlich müssen dort die Zeiten koordiniert werden, aber es sieht so aus, dass wir im Waldstadion unterkommen können. Und dafür sind wir sehr dankbar“, betonte der VfR-Geschäftsführer. Sascha Will vom Sportbüro kann sich in dieser Notlage überdies vorstellen, dass kurzfristig die Nutzbarkeit des brach liegenden Aschenplatzes oberhalb des Stadions überprüft wird.

Die Lasbecker wollen in der kommenden Saison eine Männermannschaft in der Kreisliga B ins Rennen schicken, überdies kickt noch eine Alt-Herren-Formation. „Und wir waren eigentlich auf gutem Wege, eine Ü32 zu bilden, die vorwiegend aus der ehemaligen zweiten Mannschaft besteht. Doch ob das unter diesen Umständen noch funktioniert, ist die große Frage“, sagt Rainer Bertz.

