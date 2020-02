Die Westiger C-Jugend verschenkt den Sieg

Hemer. Handball-Nachwuchs: In Überzahl drei Gegentore in 70 Sekunden. HTV-Mädchen gewinnen zum Abschluss.

Am Karnevalswochenende waren vom Hemeraner Handball-Nachwuchs nur die weibliche C-Jugend des HTV und die männliche C-Jugend aus Westig im Einsatz.

Weibliche C-Jugend, Oberliga: HTV Hemer - FC Vorwärts Wettringen 28:22 (11:9). Zum Saisonabschluss sollte endlich ein Sieg her. Die HTV-Mädchen starteten konzentriert und legten ein 4:1 vor. Die spielstarken Wettringer ließen sich aber nicht abschütteln und gingen zwischenzeitlich mit 5:6 in Führung. Aber die Hemeranerinnen blieben konzentriert und lagen zur Halbzeit wieder vorn. Zu Beginn der zweiten Hälfte war zunächst eine doppelte Zeitstrafe zu überstehen, was mit cleverem Spiel gelang.

Über 14:9 steuerten die Gastgeberinnen einem sicheren Sieg entgegen. Aus einer starken Mannschaftsleistung ragte Torhüterin Lea Budde heraus, die nach mehrwöchiger Pause die Wettringer zur Verzweiflung brachte. Jetzt beginnt für den HTV die Vorbereitung auf die B-Jugend-Saison. Die Qualifikation für die Oberliga-Vorrunde startet bereits nach den Osterferien.

HTV: Budde; Spieckermann, Heierhoff (1), Krüper (3), Keßeler (10), Gröne (3), Kopfnagel (1), Ihde (2), Stotko (2), Krämer (1), Grünebaum (5).

Gegen Lemgo im Halbfinale um die Westfalenmeisterschaft

Männliche C-Jugend, Oberliga: TV Westig - ASV Hamm 27:27 (14:11). Im Spitzenspiel war die Ausgangslage klar. Die Westiger brauchten einen Sieg, um Hamm die Tabellenführung abzunehmen. Und das Team von Alfred Klein und Barbara Marchlewitz setzte alles daran, um den Heimsieg zu landen. Die Pausenführung gab Selbstvertrauen, und sie wurde bis auf 26:21 (44.) ausgebaut. Doch Hamm steckte nie auf und kam auf 26:24 heran. Dann kassierten die Gäste zwei Minuten vor Schluss eine Zeitstrafe, mussten die Partie also in Unterzahl beenden. Westig legte das 27:24 vor, fühlte sich als sicherer Sieger, agierte dann unkonzentriert und überhastet und kassierte in 70 Sekunden trotz der Überzahl drei Kontertore.

Dass ein rüdes Foul in der Schlusssekunde vom Schiedrichtergespann nur mit einem Freiwurf geahndet wurde, machte das Unglück perfekt. Die Westiger haben trotz dieser bitteren Erfahrung das Halbfinale der Westfalenmeisterschaft erreicht, treffen dort aber nun auf den Sieger der anderen Oberligastaffel, die überragende HSG Handball Lemgo.

HTV: Grothe; Ecker (1), Behme (5), Ellert (5/2), Beuke (4), Richter (8), Dresel, Selle, Bökenkamp (4), Heyng, Amelung, Welter.